Denunciaron a una agencia de viaje por estafas: hay más de 30 damnificados

Más de 30 casos se acumularon en apenas 24 horas, tras la denuncia por estafa contra una agencia de viajes y turismo de Córdoba. Son distintas personas que compraron viajes al exterior a través de la agencia Zona de Partida pero descubrieron que los pasajes no existen. Estiman que la lista de víctimas es más amplia.



Mientras siguen multiplicándose testimonios de pasajeros engañados, llegó la primera denuncia a la Justicia de Córdoba. La presentación fue formulada por una mujer que planeaba volar a Disney con su hija en los próximos días.



Carlos Nayi, abogado que representa a la primera denunciante, afirmó que la responsable de la agencia de viajes es "una verdadera impostora". Advirtió que "tiene que ver con pícaros que en pospandemia quieren jugar con la ilusión de la gente".



El abogado señaló que radicaron la denuncia por el delito de estafa. Explicó que el Código Penal prevé hasta seis años de prisión para este tipo de acciones delictivas, pero aclaró que la situación podría agravarse en caso de sumarse otros hechos similares.



Fraude millonario



Las estafas ascenderían a una cifra millonaria. En el caso de la mujer que avanzó este jueves con la denuncia penal el perjuicio representa unos cinco mil dólares. La compra incluía los aéreos, la estadía y accesos a los parques.



"Yo iba a viajar el 7 de junio a Disney con mi hija por su cumpleaños. Pagué cinco mil dólares por el viaje, emitía papeles y códigos de barra que después perdían validez”, sostuvo la denunciante.



Agregó que se dio cuenta de la estafa porque las facturas tenían montos y fechas que no coincidían con lo que había pagado. Otros casos

Una pareja de dominicanos que vive en Córdoba había comprado pasajes a República Dominicana en 2019. La pandemia los obligó a postergar el viaje hasta la madrugada de este martes. Iban a ver a su familia después de ocho años.



“Un conocido nos recomendó la agencia por los buenos precios que tenía”, dijo el hombre. La pareja tiene una peluquería en el centro de la ciudad. El plan era que la mujer viaje este 31 de mayo, mientras que él lo haría en diciembre.



Según contaron, el 6 de mayo fue el último contacto que tuvieron con la agente. Fueron al local ubicado en la calle Monseñor Pablo Cabrera para abonar el costo adicional de las valijas y a buscar los boletos.



“El lunes la llevé al aeropuerto y cuando llegamos no aparecía en el sistema para ningún vuelo. No había nada registrado a nombre de ella”, relató el dominicano. Ante la situación, en la mañana del martes regresaron a la oficina y se encontraron con que estaba cerrada. La mujer tampoco les responde los mensajes ni las llamadas, aunque su celular está activo.



En total, la pareja pagó 110 mil pesos: 80 mil pesos por los dos boletos y 30 mil más por las valijas.



Ocho amigos compraron un viaje a Río de Janeiro para el próximo fin de semana. Se iban a festejar el cumpleaños de uno de ellos. Pagaron $62.650 por cada pasaje.



“Pagamos el 9 de mayo y empezamos a reclamar los boletos. El viernes pasado nos dimos cuenta de que no le llegaban más los mensajes. Fuimos a la agencia y, después de golpear, una vecina nos dijo que se había llevado todo de ahí”, relató uno de los chicos.



Contó que lograron comunicarse con el marido, quien les aseguró que los vuelos no se compraron y que el dinero no lo tenían. “Nos robó la ilusión del viaje”, cerró. (El Doce TV)