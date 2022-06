A siete años de la primera “Ni una Menos” habrá movilizaciones en todo el país

La marcha central de Ni Una Menos en la ciudad de Buenos Aires tendrá lugar este viernes a la tarde desde Plaza de Mayo al Congreso, con réplicas en todo el país, a lo que se sumarán actividades de organizaciones feministas durante toda la jornada, en ocasión de cumplirse siete años de la primera movilización.Como en ocasiones anteriores, las actividades de Ni Una Menos se harán bajo la consigna "¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! El Estado es responsable".Entre las actividades previstas, la organización Atravesados por el Femicidio, que nuclea a familias de víctimas de ese delito, hará una performance con zapatos en la plaza del Congreso a las 10 de la mañana.Luego, a las 12, la agrupación Familiares Víctimas de Femicidios realizará un memorial con las fotos de las víctimas en Plaza de Mayo.Desde la Red de Géneros Oculta organizarán un recorrido por los pasillos del asentamiento Ciudad Oculta, ubicada en la Comuna 8 de la Ciudad, interviniendo paredes, ya que muchas de las vecinas no pueden asistir a marchar.El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir participará de la marcha bajo la consigna "abolición del chineo ya", en relación a la "práctica sistémica, en formas crueles y aberrantes" que se da cuando hombres abusan sexualmente de niñas y mujeres indígenas.Desde el 3 de junio de 2015 al 27 de mayo de 2022, se produjeron 1.990 femicidios, 51 trans-travesticidios y 191 femicidios vinculados de varones, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”.En tanto, durante el 2021 se cometieron un total de 251 femicidios, entre ellos 20 vinculados y 5 trans-travesticidios, según el trabajo del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina realizado por la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que fue divulgado esta semana.Movilizaciones en todo el paísEn ese marco, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que se necesita "ampliar el alcance de las políticas contra las violencias de género en el país" y "promover que haya ministerios en las provincias con más presupuesto" con compromiso de los gobiernos locales y los poderes del Estado "para avanzar en lo que nos falta", al realizar en la Cámara de Diputados una evaluación de los dos primeros años del Plan Nacional contra las Violencias.A nivel nacional, la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia reveló el miércoles que durante 2021 hubo 251 femicidios, a un promedio de uno cada 35 horas, un 13 por ciento menos a los casos registrados en 2020; mientras la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) reportó que en ese período atendió 8.741 denuncias por violencia doméstica, un 18% más que en 2020, y recibió 7.339 consultas, un 36% más que el año anterior.En La Plata la Multisectorial de Mujeres, travestis, lesbianas y bisexuales de esa ciudad, Berisso y Ensenada marchará en demanda de medidas para erradicar la violencia de género y en reclamo por la aparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que desapareció en marzo de 2021, además de consignas vinculadas a la deuda con el FMI, entre diversos motivos de convocatoria.Según la organización, a las 17 se reunirán en la plaza Moreno para marchar por las principales avenidas de la capital bonaerense.Además, la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata se sumará a la Campaña Internacional Banco Rojo y colocará un banco en la sede gremial, en calle 44 entre 9 y 10, para concientizar contra la violencia por razones de género.El Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata y Batán anunció que se movilizará desde Luro y Mitre a las 17:30 con la consigna "Ni un femicidio ni un travesticidio más. Políticas públicas y presupuesto ya" y pidió a los manifestantes portar la bandera violeta con los nombres de las víctimas locales.En el Partido de La Costa la movilización contra la violencia de género comenzará a las 10 en las calles 69 y 4, para marchar desde allí hacia 63 y 4.En Bahía Blanca la actividad se concentrará a las 17 en la plaza Rivadavia, frente al Palacio Municipal, donde la organización trotskista Pan y Rosas, señaló que sigue "exigiendo medidas concretas para no lamentar un femicidio a diario".En la ciudad de Córdoba la Asamblea Ni Una Menos convocó a marchar desde las 18, desde Colón y Cañada hacia el centro comercial del Patio Olmos para reclamar la "destitución de jueces y funcionarios que amparan las violencias machistas" y exigir el cese de los femicidios, transfemicidios y travesticidios.Asimismo, adelantaron que pedirán a los estados nacional, provincial y municipal "presupuesto y diseño de políticas públicas eficientes, inclusivas e integrales" para las víctimas y sus familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad socioeconómica.En Rosario, el llamado Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria, integrado por cerca de 80 organizaciones, marchará desde las 16 desde la plaza San Martín hasta el Monumento Nacional a la Bandera, donde tienen previsto dar a conocer una proclama e invitaron a los participantes a llevar carteles y fotos con consignas y reclamos alusivos.La Municipalidad de Rosario dispuso el servicio "gratuito" de las líneas urbanas de colectivos, entre las 15 y las 22 para facilitar el desplazamiento de manifestantes.En Jujuy, la Multisectorial de Mujeres y Disidencias se movilizará a las 17, en la plaza Belgrano, para exigir "justicia" por los casos de femicidios y violencia de género y reclamar "mayor presencia del Estado" en el acompañamiento a las víctimas."Este viernes 3 de junio vamos a sumarnos a esta jornada histórica que se realiza en Argentina y se replica a nivel mundial porque las causas de femicidio a nivel nacional y provincial no se han reducido", afirmó Patricia Bustamante de la agrupación "Hartas jóvenes en emergencia".Bustamante invitó a sumarse al reclamo de "justicia" como lo hacen "muchas familias que siguen peregrinando por femicidios y mujeres buscando una solución a situaciones de violencia".La marcha también pedirá "mayor presupuesto" en la implementación de la ley de emergencia pública para la atención de personas en situación de violencia de género (Ley Iara), aprobada por la Legislatura provincial en octubre del 2020, y "el reconocimiento de los sectores populares por el trabajo que vienen desarrollando en el acompañamiento a la víctimas".En Mendoza, la asamblea de Ni Una Menos conformada por más de 50 organizaciones se concentrará a las 18 en el denominado Kilómetro Cero de la capital provincial, en las calles San Martín y Garibaldi, con la consigna "Por Abigail, Gisella, Viviana, por Melody! Por todas!".En, la actividad comenzará en la plaza 1 de Mayo, frente a la Catedral, para luego marchar hasta la Plaza Mansilla, frente a los Tribunales, donde habrá actos artísticos y de lucha con advertencias de que "la violencia del extractivismo es patriarcal".Ense realizará una movilización desde la plaza Urquiza, frente a la Municipalidad, hasta la plaza San Martín, frente a Tribunales, donde se exigirá que el Poder Judicial "dé respuesta con rapidez, accesibilidad y claridad" y una Justicia antipatriarcal, popular y feminista con jueces y fiscales con perspectiva de género, según la Asamblea EnRedada Feminista, una de las organizadoras.Enlas actividades comenzarán a las 15,en plaza 25 de Mayo. Se convocó a "recorrer las mesas informativas y confeccionar carteles" para unirse a la marcha que iniciará a las 18h al grito de "Ni Una Menos, Vivas, libres y desendeudadas nos queremos".En tanto se pidió colaborar con alimentos no perecederos y/o ropa de abrigo para los comedores populares. Las consignas de la Asamblea por 3J 2022 son: #NiUnaMenos #3J #VivasLibresYDesendeudadas #LaDeudaEsConNosotrasEndesde las 15 de este viernes 3 de junio organizaciones sociales y feministas se congregan en Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay "para volver a gritar NI UNA MENOS Vivas nos Queremos".Durante el encuentro habrá espacios para las infancias, conversatorios, stands informativos y artistas en vivo. Al término de la marcha se leerá el documento.En Santiago del Estero, "a siete años del primer Ni Una Menos la violencia por motivos de género sigue siendo una de las problemáticas más graves en la provincia", dijo a Télam la presidenta de Ni Una Menos local, Natalia Gabellini."Marchamos para pedir la descentralización y la integralidad de las políticas de género, la implementación efectiva de la ESI y la Ley Micaela, el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva en todo el territorio", añadió.La movilización del viernes a las 17, frente a Tribunales, busca "frenar la violencia contra nuestros cuerpos, y para decir basta de femicidios y transfemicidios" y por "nuestra independencia económica, por proyectos productivos para mujeres y diversidades, por trabajo para nuestros colectivos, por la tierra y el techo donde vivir".En Tierra del Fuego, los colectivos feministas realizarán marchas en las calles de Ushuaia, Rìo Grande y Tolhuin para adherir a la jornada nacional "Ni una menos" contra la violencia hacia las mujeres.En Ushuaia, la manifestación por el centro capitalino pedirá justicia por los femicidios de todo el país y en particular por el de Zulema Medina, de 39 años asesinada el 22 de febrero por su pareja, mientras en Río Grande la concentración será a las 17 frente a la Torre de Agua de esa ciudad, con un pedido de una reforma judicial con perspectiva de género.El movimiento feminista de Río Grande exige que se garantice el cumplimiento de la ley voluntaria de interrupción del embarazo en el hospital de la ciudad porque "es objetor de conciencia y no hay ningún profesional que lleve adelante las interrupciones legales de embarazo con causales como define la ley nacional".En Santa Cruz, la Mesa Feminista Independiente de Río Gallegos convocó al acto para las 17 en el mástil mayor de la ciudad, y la dirigente Romina Mc Namara dijo a Télam que este año "entre los reclamos principales se exige la perspectiva de género en los casos de femicidios, transfeminicidios y abusos a las infancias; y la capacitación, integración y optimización de los organismos que intervienen en los casos de violencia".La "aparición con vida de Marcela López (desaparecida hace un año) y el pedido de justicia por Jesica Minaglia, Marcela Chocobar, Zulma Malvar, Elva García, Stefi Rosales y Liseth Barrera", se reiterará este año.La Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac) dispuso "adherir con una jornada de paro y movilización a las actividades impulsadas y organizadas por la Mesa Feminista Independiente".En Neuquén, las organizaciones feministas, políticas, sociales y sindicales realizaron una convocatoria para movilizarse el viernes a partir de las 17.30 desde el monumento a San Martín, en pleno centro de la capital provincial."La calle nos encontró en un grito de hartazgo frente a la naturalización de la violencia machista y la sucesión de femicidios", señaló la concejala neuquina del Frente de Izquierda y referente de la agrupación Pan y Rosas, Julieta Katcoff, y opinó que "es urgente reorganizar la fuerza de las mujeres en las calles para exigir al Estado y sus gobiernos mayor presupuesto para abordajes integrales, sobre todo para las áreas involucradas que puedan detectar tempranamente los casos y acompañen a las víctimas".En Río Negro, el colectivo feminista Frente Verde convocó a concentrarse a las 16:30 frente al Poder Judicial en Viedma, para luego marchar hasta la plaza San Martín con un festival de música con artistas locales y habrá actividades en Cipolletti, General Roca y San Carlos de Bariloche.En San Luis, la marcha se concretará a las 16 desde el Centro Cultural José La Vía para luego dirigirse a la zona de microcentro puntano y tendrá como consigna principal la búsqueda de la niña Guadalupe Lucero, que desapareció hace 11 meses cuando jugaba en la puerta de su casa, y un reclamo por el esclarecimiento de la muerte de Florencia Magali Morales en una comisaría, tras ser detenida durante el aislamiento social preventivo y obligatorio en la localidad de Santa Rosa de Conlara.La representante local de Mumalá, Ailén Chaine, dijo a Télam que desde 2015, cuando se inició el "Ni Una Menos", se registraron 18 femicidios en la provincia y enfatizó que "volvemos a las calles para exigir una justicia que no sea patriarcal" y que "no haya ni una víctima más por violencia de género o femicidios".En Chubut la convocatoria de la Multisectorial "Vivas y Libres nos queremos" se realizará en varias localidades, entre ellas Trelew, que convocó desde las 17 a manifestarse en la Plaza Independencia."Este año salimos a las calles por una reforma judicial transfeminista", señaló a Télam la directora de Mujeres y Género de ese municipio, Priscila Llancafil.