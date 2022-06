El frío intenso dará tregua, pero ya prevén otro marcado descenso de temperatura

Pronóstico para hoy y el fin de semana en Entre Ríos

El Despertador.



A partir del martes “estaría nuevamente mejorando”, indicó Gómez, pero alertó: “Se ve un sistema de baja presión subtropical que puede volver a formarse sobre la costa de Uruguay y el sur de Brasil, generando para ese sector mucho viento, lluvias de importancia y tormentas a partir del martes o miércoles. “El desenlace de la situación se daría lejos de nosotros”, aclaró. Elonce

“La ola polar comienza a declinar lentamente, con un progresivo incremento de las marcas térmicas a nivel generalizado”, aunque “este aumento es muy lento”, indicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis.Sin embargo, el especialista advirtió que “este incremento térmico no será demasiado prolongado en el tiempo, ya que para la semana que viene se observa otro pulso de aire frío muy importante”.Precisó al respecto que “”.Al respecto, dijo que “si bien este tipo de situaciones comienza a ser más recurrente en ésta época del año, no es tan frecuente tener eventos de gran magnitud de manera tan seguida. Se espera que sobre la porción central del país se midan valores de temperatura ampliamente inferiores a los niveles normales para el mes de junio”, completó en Meteored.Para hoy en nuestra provincia se anuncian poco nuboso, con probabilidad de neblinas matinales en áreas suburbanas. Durante el día, nubosidad en incremento parcial sobre el sur de la provincia. Tiempo bueno, humedad en leve aumento al igual que la temperatura máxima que rondaría los 15 grados.Esto “se repetiría el sábado, con persistencia de viento del este y noreste, con cielo entre poco y parcialmente nublado, con temperaturas algo superiores”.Para el domingo el meteorólogo Alejandro Gómez anticipó enque es probable “un incremento importante de la nubosidad y las condiciones podrían estar inestables, con algunas precipitaciones en nuestra zona, sobre todo en el sur y centro de la provincia, mientras que en el norte las lluvias podrían ser un poco más importantes, con tormentas eléctricas. En el norte de Santa Fe y Corrientes, las condiciones de inestabilidad serían mayores”.El especialista previó para “el lunes a la madrugada ligera inestabilidad, pero mejorando durante la mañana con disminución gradual de la nubosidad. Temperaturas de 14 o 15 grados. No esperamos un cambio en la masa de aire”, señaló durante el programa