En Gualeguaychú marcharon para pedir justicia por Tahiel

Video: Marcha por Tahiel en Gualeguaychú

La abuela paterna, la tía materna y familiares se movilizaron por las calles de Gualeguaychú, a un mes de la muerte del nene de 2 años y 11 meses."Tenemos que pedir Justicia para que esto no quede en vano", pidió una familiar y prometió seguir "porque no se merecía esta muerte" y agradeció a los presentes.En la puerta de Fiscalía se encendieron velas blancas y corearon que "el Estado está ausente. Los nenes y las nenas no se tocan".En diálogo conSilvina, tía del nene, detalló que "tenemos una marcha más en la Plaza Ramírez porque el 14 iba a cumplir 3 años. Será otra marcha pacífica donde pedimos justicia para Tahiel. No queremos que esto quede impune y que pague quien deba pagar"."Estamos conformes con como trabaja el fiscal, pero tenemos noticias como sigue todo", aseguró.Fabiana Magallan, abuela paterna, contó "sabemos que todo es muy reciente. Quiero que la mamá del nene deje de hacerse la loca para pasarla bien, para no declarar ante el fiscal Mauricio Guerrero".Agregó que "esperamos que pronto llegue a juicio. Que paguen hasta el final. No hay que tener consideración ni piedad porque ella no la tuvo con el nene", enfatizó.