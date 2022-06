Un yaguareté fue filmado cuando salía del río y subía la barranca con su presa

“Estaba haciendo baitcast (pesca con señuelos) contra las barrancas y vi algo grande que se movía en la vegetación, me quedé quieto y me puse a filmar hasta que apareció el bicho”, comenzó relatando a, PDijo que el, se decidió a hacer un relevamiento de pesca con imágenes para su programa, cuando se presentó este suceso maravilloso. “Veo de todo en mis recorridas por el río y la isla, ciervos, yacarés, boas curiyú, muchos carpinchos, pero un yaguarareté nunca había visto, es la primera vez”, manifestó.“Yo venía aguas abajo en silencio tirando señuelos”, contó, cuando observó al animal que se movía en el agua y salía con su presa, una boa curiyú. El yaguareté saltó una pequeña barranca y se escabulló entre la vegetación para “disfrutar de su almuerzo”. En ningún momento observó la presencia de Barzola, que con mucha precaución para no hacer ruido, filmó los detalles con su cámara.“La Corredera nació aproximadamente hace dos años, en plena pandemia. La idea es mostrar no solo pesca, sino también flora y fauna de la región, haciendo relevamientos en zona de entre Villa Urquiza y Hernandarias. He tenido la posibilidad de viajar a Corrientes pero lo que me interesa es difundir los destinos de nuestra zona, las barrancas y además contribuir al cuidado de la naturaleza”, puso relevancia el joven.Cabe recordar, queAdemás,Es un felino que necesita de grandes espacios para vivir y encontrar presas de gran tamaño, las cuales busca en la selva.Es un predador que está al tope de la cadena alimentaria y es carnívoro por excelencia.