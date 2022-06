Caso Tahiel: “Esa bestia le arrebató la vida y se hace la loca para no ir presa”

Este jueves se cumple un mes de la muerte de Tahiel, el pequeño de Gualeguaychú que falleció tras haber recibidos malos tratos de parte de su madre, la cual está detenida, y también de su padrastro, quien se quitó la vida a pocas horas de haber sido detenido.



En declaraciones a Elonce, Fabiana Magallán abuela paterna de Tahiel, afirmó que “todavía no tengo consuelo y nunca lo voy a tener, esto es tan doloroso porque se hubiera podido evitar hace bastante. Hace un mes que esa bestia le arrebató la vida, no merece ser llamada ni mujer ni madre”.



En este sentido, destacó que “ya la había denunciado (a Macarena Ortíz) en el COPNAF cuando mi primera nieta tenía cuatro meses de vida y me dijeron que era una metida. Le pegaba contra la pared, la bañaba con agua fría y cuando nació Tahiel, el 14 de junio de 2019, a pocas horas le pegó una cachetada porque no se prendía bien del pecho. Y también lo dije. Por eso perdí el contacto y no los pude ver más”.



Y agregó que, ante su pedido, la asistente social del barrio nunca quiso elevar el caso a las autoridades del COPNAF, organismo al cual ya no quería ir por la forma en que la recibían.



Sobre el estado de salud de la madre de Tahiel, la mujer afirmó: “Se está haciendo la loca para no ir a la cárcel. Espero que se condenada, que vaya a la cárcel y la hagan sufrir todo y más que lo que le hizo al hijo”. Y acotó “Macarena lo odiaba al nene porque era igualito al padre”.



Finalmente, Magallán pidió “Justicia para Tahiel y para todos los chicos que están sufriendo en Gualeguaychú; el COPNAF no da soluciones, se quedan sentadas tomando mate, ese es el trabajo que hacen”. Elonce.com