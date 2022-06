Su padre es bombero retirado y ella sigue con la tradición: “Es algo invaluable”

En el día del Bombero Voluntario, Elonce dialogó con Juliana Brickman, una joven que es bombera desde hace diez años. Ella forma parte del Cuerpo de Bomberos Voluntario de General Ramírez y además es coordinadora del Departamento de Socorrismo de la Federación Entrerriana.



Según contó la joven ella estuvo ligada al Mundo bomberil desde que era muy pequeña y siempre le gusto. Su padre integró el primer cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de general Ramírez. “Es una profesión que tener que amar”, aseguró Bickman a Elonce.



“Cuando arranque con este tema mi papá me apoyó mucho, pero mi mamá no quería, con el tiempo se fue acostumbrando y todos me fueron ayudando”, aseguró y acotó: “Es una actividad que requiere mucha ganas y energías, ya que todos tenemos otros trabajos”.



En este sentido, reflexionó que para ejercerla “hay que tener cierto desinterés, porque acudís a ayudar a alguien que no conoces y recibís un gracias a cambio, que es algo invaluable”.



Asimismo, destacó que “ahora están ocurriendo muchos cambios, se está dando una profesionalización muy importante y además se destaca más el rol de bombero”.



Y agregó: “Hace años que estamos trabajando sobre la psicología de la Emergencia y es algo que nos sirve mucho se nos capacita sobre el autocuidado y nos enseñan técnicas para aplican antes durante y después de una emergencia”.



La joven acotó que es coordinadora del Departamento de Socorrismo de la Federación Entrerriana forma parte de la Academia Nacional. “Está muy bueno porque compartimos con bomberos de todas las provincias, la camaradería es muy sincera”, apuntó.



Consultada por los festejos que se realizarán en su localidad, detalló: “A las 20:30 tendremos un acto para celebrar y conmemorar el Día del Bombero Voluntario. Se decidió no tocar más las sirenas a menos que surja una emergencia; al ser un pueblo chico, siempre nos alarmamos mucho, además el sonido fuerte no les hace bien a niños, animales y demás”