Mujer no vidente tejió más de cien camperas y las donó al Hospital San Roque

Carina Gainza es un ejemplo de superación y amor por la comunidad. La mujer, oriunda de Cerrito, pero residente de la capital entrerriana, hace más de 25 años que perdió la visión, pero eso no la detuvo para ayudar a la comunidad: hace décadas que teje ropa de niños y las dona al Hospital San Roque.Este año, Carina donó más de cien prendas que tejió en el último tiempo. Su amor por los niños es tan grande que dedica la mayor parte de su tiempo en esta noble tarea:“Tejer y ayudar a los demás son las dos cosas que más me gusta hacer”, reveló Carina en diálogo conal destacar que hace muchos años que realiza tejidos. “Comencé tejiendo para Cáritas de Cerrito y luego se sume al Centro de Jubilados de Cerrito”, dijo.Carina relató que cuando era muy chiquita, su madre le enseñó a tejer y es algo que hizo durante toda su vida. “En 1.996 perdí por completo la visión, pero puedo seguir tejiendo, solo necesito concentrarme en los puntos que voy haciendo y con el tacto controlo que todo esté bien”, relató al acotar que su madre es quien realiza las terminaciones de las prendas que teje.“Antes tejía frazadas, pero ahora me dedico a tejer camperas, las más pequeñas son las más lindas”, reveló. Carina le dedica mucho tiempo y esmero a cada prenda y resaltó que una campera le lleva alrededor de seis días.La mujer mencionó que todos los días se levanta muy temprano, realiza actividad física, desayuna y luego se sumerge por completo en su actividad solidaria, tejer para que los más pequeños estén abrigados. “Es parte de mi rutina y lo disfruto”, cerró.