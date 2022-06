Menores se pelearon, familiares agreden a supervisora y denuncian al preceptor

Agresión a la supervisora

Solicitud de pase

Denuncia a un preceptor

Vandalismo contra el auto

Menores de 16 y 17 años se pelearon a la salida de la escuela en Concepción del Uruguay. Cuando citaron a sus familias para informarles del caso, agredieron a la rectora y debió intervenir la policía.El hecho ocurrió en una escuela pública ubicada en el noroeste de la ciudad, donde días atrás, cuatro menores entre 16 y 17 años que concurren al 3° año del secundario se agredieron verbal y físicamente a la salida de la escuela.Por esto, Yamina Echave Supervisora de Educación Secundaria Zona 21, dialogó con LT11 y relató los hechos sucedidos.Al finalizar la jornada escolar como todos los días la rectora de la institución «sale a acompañar a los chicos a la puerta, y ve que a una cuadra y media se estaban peleando unas chicas, al ver que son alumnas, decide tomar intervención ingresándolas a la escuela nuevamente».Luego de eso «se citó a los padres por separado para poder conversar y saber si estaban al tanto, si sus hijas les habían expresado algo», comentó la supervisora y agregó «allí mismo hubo otra situación de violencia con la tutora y la tía de dos de las chicas que son hermanas, ofuscadas comenzaron a agredir verbalmente a la rectora y hubo que llamar a la policía para que interviniera».Desde la institución se labraron las actas correspondientes para tener por escrito un recuento de lo que sucedió, asimismo la rectora denunció en la policía a la tía de la menor que la agredió. Además, las cuatro jóvenes tuvieron una suspensión de 4 días en las que no pueden asistir al establecimiento.Otras de las medidas que tomó la institución fue pedir el pase a otra escuela de dos de las alumnas «porque vienen de años anteriores estas peleas, entonces en el Acuerdo Escolar de Convivencia se establece que ante reiteradas ocasiones y al no poder la escuela ofrecer un cambio de turno, o un cambio de división, se pide el pase a otra Institución, para resguardar el derecho a la educación de las menores en cuestión. A veces un cambio en el entorno es beneficioso porque evidentemente no están cómodas en la Escuela», comentó la Supervisora.«No es un castigo ni una expulsión, es una solicitud de pase a otra institución, desde la Departamental de Escuelas se evalúan qué vacantes hay en las escuelas de la zona y luego la familia decidirá a dónde las anota», explicó.Por otro lado, el pasado viernes, la mamá de una de las niñas «estuvo en la Departamental de Escuelas, pidiendo hablar con la Supervisora y la Directora Departamental de Escuelas, y la atendimos junto a la Rectora que casualmente estaba en el lugar». Allí conversaron sobre lo sucedido y finalmente el lunes a la mañana se le acercó a la madre la posibilidad de los pases a las escuelas.Sin embargo, los hechos no terminaron. Seguidamente las menores denunciaron, junto a su tutora, a uno de los preceptores «por abuso de poder en una situación de violencia de género», indicó la supervisora.Como medida, «al docente se le generó una restricción de acercarse a las chicas a 30mts. pero como no están yendo a esa escuela, hay que ver cómo sigue el tema judicialmente ya que hay una denuncia».Seguidamente, el preceptor denunció que su auto apareció rayado y con las cubiertas rotas, por lo cual hizo la denuncia correspondiente «y se está investigando para dar con el autor o autores del hecho».Finalmente, la supervisora reflexionó que «la violencia es un tema de toda la comunidad, las situaciones de violencia que estamos viviendo socialmente requieren una atención particular y un trabajo que tenemos que sentarnos a pensar y ver cómo lo podemos trabajar».«No escapa a las demás instituciones o a las redes sociales, las situaciones de violencia se ven en todos lados a diario», concluyó Echave. (La Pirámide)