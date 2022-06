Denuncian la detención ilegal de una joven argentina en Brasil

Rocío Belén Martínez, conocida por sus amigos como “Ropi”, es una joven de 23 años, oriunda de Rosario, que viaja junto a su perra vendiendo artesanías y además es artista callejera. Actualmente se encuentra detenida en Brasil tras un hecho de violencia."Ropi para quienes la conocemos, se encontraba junto a dos amigos y otros turistas refugiándose de la lluvia en “La Casa del Gobernador”, espacio público en una playa de la ciudad de Portho de Galinhas, Estado de Pernambuco, Brasil. Cuando dejó de llover, los turistas comenzaron a abandonar el lugar y los dos amigos de Ropi salieron, unos diez, veinte minutos, a buscar señal de Wifi. Ella se quedó durmiendo, debajo de ese techo, junto a sus mochilas hasta que un hombre llegó a despertarla de forma violenta, sin identificarse ni mediar palabras previamente, dándole patadas en todo el cuerpo", escribieron en una cuenta de Instagram creada para pedir justicia.Y agregaron: "Ropi se levantó para hablar con el hombre que la estaba agrediendo e intentar defenderse, pero esta persona seguía golpeándola, más específicamente en su nariz. Ropi declaró que su agresor sacó un arma de fuego y ella, una piba sola, en la playa, sin saber cuáles eran las intenciones del atacante (si quería violarla, robarle o matarla), buscó el cuchillo que usa para fabricar sus artesanías y lo apuñaló, con el fin de alejarse y poder pedir ayuda".Según trascendió ese hombre resultó ser policía que no llevaba uniforme ni tampoco se habría identificado como tal. Actualmente, la joven rosarina se encuentra detenida en un penal de Recife, se la quiere acusar de tentativa de homicidio.Sus familiares y amigos denuncian irregularidades en la detención: los únicos testigos fueron dos efectivos de seguridad, la joven fue trasladada al Penal Colonia Femenina del Bom Pastor, en Recife, capital de Pernambuco, a unos 300 kilómetros del lugar del hecho, no recibió atención médica por las lesiones que había recibido en el ataque y además, su detención como ciudadana argentina en ningún momento desde el 11 de mayo fue comunicada por las autoridades brasileñas al Consulado argentino. También aseguraron que la hicieron declarar sin la presencia de un abogado estatal y sin traductores presentes.La familia de Rocío no tiene forma de acercarse a Brasil para acortar las distancias y seguir de cerca la detención de la joven. Por eso abrieron una cuenta para costear los honorarios de la defensa y estadía de Ropi en el país vecino.Este miércoles, familiares, amigos y el Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria reclamarán la libertad de Rocío, en la esquina del Palacio de Tribunales de Rosario en Pellegrini y Moreno.