Al mundial en bici: entrerrianos llegaron a Londres para alentar a la Selección

Cuatro amigos oriundos de Gualeguaychú emprendieron una travesía en bicicleta para acompañar a la Selección argentina de fútbol al Mundial de Qatar.En total recorrerán más de 9.000 kilómetros hasta arribar a Doha. En un alto en su recorrido, llegaron hasta Londres para alentar a los jugadores en el partido que se disputará este miércoles frente a la selección de Italia.Parados en el medio de Londres y con el mate en mano, dialogaron cony contaron la experiencia que están viviendo y cómo surgió la idea de llegar hasta Qatar en bici.Miguel Silio, de 52 años, contó que “todo comenzó porque soy cicloturista hace más de 20 años. El último mundial de Rusia fui en bicicleta y la experiencia fue tan linda que tome la decisión de hacer este nuevo viaje camino a Qatar. Invité a unos amigos y acá estamos, con la proa puesta hacia Doha”.“Somos amigos, distintas generaciones, pero eso no impide que hayamos generado un vínculo muy lindo”, indicó sobre el grupo. En este sentido, dio cuenta que “lo del mundial es una excusa para organizar este viaje en bicicleta, siempre lo hago y en particular llegar a un mundial también es unir dos pasiones: viajar en bici y ver a la Selección”.Yamandú Martínez, que es empleado de una empresa de jugos, contó que utiliza sus ahorros para solventar los gastos y tiene una autorización especial para tomarse 6 meses de licencia en su trabajo. Contó que las bicicletas van equipadas con herramientas, cubiertas, todo lo necesario y útil para las reparaciones. “Aquellas que son simples las hacemos nosotros y las complicadas buscamos algún bicicletero que ande cerca”.Hasta el momento llevan recorridos unos 800 kilómetros. Partieron el pasado 21 en Mayo desde Madrid. “Fuimos en dirección al país Vasco, pasamos por Pamplona, San Sebastián, Bilbao y de ahí tomamos la costa atlántica y entramos a Francia. En Burdeos dejamos las bicicletas y ayer cruzamos en avión a Londres para poder estar en el partido. El sábado regresamos para volver a tomar las bicicletas y retomar la ruta hacia París”, contó Miguel, que es dueño de una escribanía. Tras ello, indicó que su mujer no sólo lo apoya sino que también lo acompaña en el viaje. En los próximos meses, se unirá a la travesía para hacer el recorrido desde Estambul (Turquía) hasta Jordania.Este es el primer viaje de Luis Ledri, otro integrante del grupo. Como dato llamativo, relató que lo sorprendió mucho cuando salieron desde Madrid “que nos saludaron muchos argentinos y nos dieron aliento, también en Francia, es algo muy motivante y emocionante para nosotros cuando vamos en medio de la ruta sentir los bocinazos y gritos de aliento”.Sobre el itinerario, contó que si bien van viendo qué pueblo queda a 100 km en adelante, muchas veces los tienen que cambiar por imprevistos que surgen con la bicicleta, por cuestiones climáticas o cansancio. “Nos vamos manejando día a día, no podemos establecer con precisión el próximo punto”, indicó.Generalmente, intentan hacer unos 100 kilómetros por día y si encuentran algún lugar que les llame la atención pueden quedarse. “Vamos sin un destino particular, salvo Paris. Lo demás es donde estemos, en el lugar que nos guste y cuando queramos, todo es modificable y así lo vamos manejando. Tenemos carpas y si queremos podemos dormir al lado de la ruta”, contó por su parte Franco Baggio.Sobre el traslado y si deben hacer trámites para el cruce entre países, Miguel explicó que entre los países que comprenden el espacio Schengen no hay controles fronterizos en las fronteras comunes. “Creo que la primera frontera que vamos a tener va a ser en Croacia. En otros viajes me ha pasado que no me he dado cuenta que he cambiado de país”, dijo.Estos cuatro amigos se han puesto como fecha límite para llegar a Qatar “un día antes que empiece el mundial”, aseveró Miguel y manifestó que ayer recibió la notificación que, de todos los tickets aplicado, sólo le tocó el de cuartos de final. “Es la única que pude obtener hasta ahora, pero trataremos de adquirir las demás entradas de otra manera”.Finalmente, indicaron que les gustaría poder acceder a una foto con los jugadores, “no por una cuestión cholula sino porque es una buena carta de presentación cuando hacemos frontera en los países más distantes que los europeos. Eso abre puertas. En el viaje anterior, cuando entré a Bielorrusia, por el hecho que Maradona había firmado con ese país para ser DT, eso nos sirvió para que nos dejaran pasar, porque estábamos dando vuelta en la frontera y no sabían qué pedirnos. Sería importantísimo tener una foto con los jugadores, sobre todo con los más conocidos”.