Cómo identificar un billete de $ 50 que puede valer hasta $ 50.000

La curiosidad por las fallas en los billetes creció en los últimos años a través de las redes sociales, por lo que se convirtieron en uno de los objetivos de los coleccionistas. Así, un error de impresión en un billete de 50 pesos disparó por mil su valor y alcanzó los 50.000 pesos.Se trata de un ejemplar de la familia de billetes que son ilustrados con animales; en este caso, el Cóndor Andino, modelo presentado en 2018 por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).La falla que impulsó el valor de esta pieza es un error de impresión de tinta que afecta solo los detalles del fondo. De esta manera, solo se ve un fondo blanco, el típico cóndor de los valores de esta numeración y se lee: “Banco Central de la República Argentina”.Sin embargo, este problema no es en todo el billete, puesto que el reverso cuenta con todos los elementos que dispuso el BRCA en 2018 y no tiene otras fallas, lo que lo hace aún más particular para los aficionados a la numismática.Este ejemplar se comercializa en MercadoLibre a 50.000 pesos, pero el vendedor dejó abierta la puja por su valor en la descripción del producto: “Se escuchan ofertas”.Los interesados no solo regatearon el precio en las preguntas permite la plataforma, sino que otros usuarios informaron que también tienen un billete de estas características y anunciaron que iban a ponerlos a la venta.Los errores de impresión o grabado de monedas pueden despertar el interés de los coleccionistas dedicados a la numismática, es decir la afición de coleccionar estos ejemplares.La clave está en que un objeto estándar de producción masiva tenga una diferencia en relación con los otros de su tirada, lo que podría disparar su valor a precios inimaginables por ser considerados piezas únicas.Para esto, es necesario conocer los detalles de cada uno de los billetes. Sin embargo, hasta un error de corte podría impulsar el valor y ser de gran interés para los coleccionistas. Fuente: (Perfil)