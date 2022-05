Instan a la Legislatura entrerriana a tratar el proyecto de Ley Felipe

Felipe era un niño entrerriano oriundo de Gualeguaychú, quien falleció a sus ochos producto de un cáncer. En su nombre, sus padres impulsan un proyecto de ley que brindecrónicos menores de 18 años.“Nosotros perdimos a nuestro hijo producto del cáncer, una enfermedad que se lo llevó en cuatro meses y, gracias a Dios, Felipe no pasó por nada de todo lo que se pide en el proyecto de ley, pero (durante la internación de su hijo en un hospital de Buenos Aires) con mi esposa veíamos queY te empezás a abrazar con papás y mamás que conocés en la terapia intensiva, que pasan a ser tu familia, recibís el parte de las mismas características con un desenlace no muy lejano”, fundamentó aDanilo Bertoni, el impulsor de una lucha por un proyecto de ley que brinde cobertura integral para familiares de pacientes oncológicos crónicos menores de 18 años.Es que según comentó, “a los cuatro meses de fallecido, mi esposa leyó en un portal de noticias sobre las leyes que no habían tenido labor parlamentaria, uno que trataba sobre el cáncer y era autoría de Juan Manuel Huss que en su momento era diputado nacional por Entre Ríos”.Y continuó: “Al involucrarnos, comenzamos a reunirnos con otros papás y mamás del dolor y con representantes de ONGs de la provincia para convertir esto en un proyecto de ley y, el que consiste en recorrer las 17 plazas principales de la provincia.Para sumar adhesiones a la iniciativa, invitan a participar de los foros de debate y a acompañar con la firma para que el proyecto de ley sea tratado en la Legislatura entrerriana., remarcó Danilo. Y agregó: “Nosotros convertimos el dolor en lucha y queremos que la lucha sea un derecho, pero no depende de nosotros, sino de nuestros representantes, en quienes confiamos, porque”.La iniciativa establece la creación dely apunta al acompañamiento integral de padres, madres, tutores o encargados de menores de 18 años que se encuentren bajo tratamiento oncológico y deban someterse al mismo, tanto en la provincia de Entre Ríos como fuera de ella. Además, contempla el derecho a una licencia para los y las empleadas del Estado provincial, el alojamiento, los traslados y la contención profesional para todas aquellas familias entrerrianas en las que sus ingresos no superen los tres salarios mínimos, vitales y móviles, entre otros puntos.“Pedimos al Estado que nos escuche, nos acompañe y se legisle porque son muchas las familias que atraviesan por esto, y ni hablar de la cantidad de gurises con cáncer”, fundamentó el papá de Felipe al remarcar: