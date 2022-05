Para evitar el robo de autos, los encadenan a árboles y les sacan las ruedas

Preocupados por los constantes hechos de inseguridad, un grupo de vecinos de Derqui y Donado, en la zona oeste de Rosario, revelaron que cuando estacionan sus vehículos los atan con cadenas a árboles o columnas y les sacan la batería y hasta las ruedas para evitar que se los roben.



Pablo es fletero durante la semana y los domingos vende pochoclo en un carrito. Pero el pasado 25 de mayo a la madrugada le robaron una camioneta Ford F-100 -que estaba estacionada en la puerta de su domicilio- y se quedó sin su herramienta de trabajo. Los ladrones usaron un método particular: ataron una soga al paragolpe de la chata y se la llevaron a la rastra desde otro auto.



“Estos muchachos me arruinaron, soy sostén de familia. Ofrezco recompensa para quien tenga información de la camioneta”, dijo a El Tres.



Otro vecino del Fonavi Super Cemento, Horacio, contó que decidió empezar a sacarle una rueda a su auto después de que le robaran la batería: “No me queda otra que venir y hacerlo. También saco la batería, ese robo es más normal”.



Por las mismas razones, Chipi, el dueño de un taller mecánico de la zona que suele dejar vehículos en la vía pública, adoptó el mismo método y por las noches les saca una rueda a todos antes de irse a su casa. “No me quedo tranquilo, nos levantamos a la madrugada con mi señora y miramos por la ventana si están los autos”, declaró.



“Acá los vecinos encadenan los vehículos, a una columna, a un árbol, al diferencial del vehículo. No se puede vivir más. La traba para el volante ya no es segura, los muchachitos tienen todas las mañanas y se lo llevan igual”, agregó.