Es policía, enfermera y salvó a bebita: “Después de 5 minutos abrió sus ojitos”

Una agente de la Policía de Corrientes, que también es enfermera recibida, logró salvar a una niña de un año, tras realizarle maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar).



Se trata de la cabo 1ª Ivanna Monzón, quien se desempeña en la localidad de General Paz. Según indicaron las fuentes policiales, el hecho sucedió el sábado luego de que una mujer se hiciera presente en la guardia de la comisaría de distrito cerca de las 10.45 de la mañana, con su hija de un año y siete meses. La pequeña presentaba signos vitales. De forma inmediata, Monzón inició las maniobras de RCP, logrando reanimar y estabilizar a la pequeña, mientras que un oficial y una sargento daban aviso al personal del hospital local.



Los médicos brindaron las primeras atenciones médicas a la niña, que luego fue trasladada al citado centro de salud local.



Desde la Policía de Corrientes destacaron la labor de la cabo 1ª Ivanna Monzón, el oficial subayudante José Edgardo Alegre y la sargenta Cecilia Meza.



“Luego de ver que ella no tenía pulso, comencé con las tareas de RCP, a mi alrededor estaban mis compañeros, el oficial subayudante José Alegre y la sargenta Cecilia Meza. Mientras uno llamaba la ambulancia, la otra trataba de tranquilizar al familiar que trajo a la bebé”, contó Ivana en declaraciones radiales.



Continuó su relato: “Después de 5 minutos de RCP, la bebé abrió sus ojitos y empezó a mover sus manitos. Volví a tomarle el pulso, era muy débil. Por lo tanto, proseguí a colocarla en posición decúbito lateral y, en ese momento, llegó la ambulancia que la trasladó hasta el hospital”.



“Me enfoque en la bebé, en tratar de que vuelva en sí porque no tenía signos vitales, la prioridad siempre fue que ella reaccionara y estuviera con vida”, agregó Ivanna, que en septiembre cumplirá 10 años en la Policía de Corrientes.



Luego contó que “realicé el curso de Enfermería en Caá Catí, que tiene una duración de tres años. Me recibí el año pasado y ahora quiero continuar con la licenciatura”.

Fuente: El Litoral de Corrientes