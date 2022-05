Evacúan a varias familias en Misiones por la crecida del río Uruguay

Foto 1/3 Crédito: Primera Edición Foto 2/3 Crédito: Primera Edición Foto 3/3 Crédito: Primera Edición

Las constantes lluvias causaron crecidas repentinas y desbordes de ríos y arroyos. Por este motivo, el tránsito por pasos, puentes y balsas fueron restringidos en las últimas horas.



Tal es el caso de El Soberbio, Alba Posse, Panambí, Colonia Aurora, Ruiz de Montoya y Garupá, que son los principales afectados por el aumento de caudal de algunos afluentes.



El Soberbio

Según los datos relevados por la policía de Misiones, en El Soberbio, el caudal del río Uruguay continúa en aumento. Esta mañana de lunes registraba 11,40 metros pero ahora superó los 12 metros.



El intendente Roque Soboczinski explicó que “en este momento se está evacuando a cuatro familias, no se descarta que por el proceso de crecida del río, que ahora está en 12,30 metros en El Soberbio, se evacúen más familias. Son las mismas casas que tuvieron problemas el otro día, están sumergidas”.



“Esa vez habíamos evacuadas a esas familias de manera preventiva (en los barrios Unión y Chivilcoy), pero esta vez se vieron superadas por 30 centímetros, es complicada la situación”, añadió.



Autoridades de El Soberbio esperan que el río Uruguay supere hoy los 13 metros, por eso están en estado de alerta Bomberos y Defensa Civil.



A su vez, el Parque Provincial Moconá permanece cerrado por la crecida del arroyo Yabotí, que debido a las constantes lluvias, desbordó y cubre alrededor de 2,5 metros del puente.



En tanto que en el paso fronterizo El Soberbio – Porto Soberbo también quedó suspendió el servicio de balsa por la creciente.



La represa de Foz do Chapeco registraba 14.880 M3/S hasta esta mañana y está en aumento.



La crecida del río Uruguay puso en estado de alerta a los municipios costeros.



Alba Posse

Por su parte, en Alba Posse la altura el río Uruguay alcanzó los 9,30 mts. y está en ascenso, motivo por el cual se suspendió el paso Internacional de balsas.



Los habitantes cercanos no se ven afectados por la creciente. Así lo hizo saber el intendente local Lucas Gerhardt.



Dijo que “estuve reunido a última hora de anoche con Prefectura y estaba crecido 8 metros y creciendo 20 centímetros por hora. Hasta ahora no tuvimos evacuados, lo único es que derrumbó la pared de contención en la costanera”.



A su vez, contó que el estado de alerta está pero que “arriba de las 10 u 11 metros puede ser que haya familias evacuadas. Estamos en alerta porque está lloviendo en Brasil y están abriendo las compuertas de la represa en Chapecó. Nos informan cada cuatro horas de la situación”, explicó.



Este mediodía, la policía informó que en la zona del puerto de Alba Posse el río Uruguay se encontraba en 10,10 metros y en ascenso, sin embargo, no había evacuados hasta el momento.



El servicio de balsas está restringido por la crecida del río Uruguay. Todavía no hubo evacuaciones.



Panambí

En la localidad de Panambí se da una situación similar a Alba Posse. El río Uruguay está por encima de los 10 metros, según el jefe comunal de la ciudad, Rosendo Fuchs y se suspendió el pase internacional Puerto Panambí – Porto Veracruz.



“La alerta está vigente pero todavía no hubo familias evacuadas. Es un lunes atípico con la incertidumbre del río Uruguay por todas las lluvias que cayeron”.



Asimismo, Fuchs contó que “estamos monitoreando lo que sucede principalmente en la represa de Itapiranga (en Santa Catarina, Brasil) y notamos que ya se elevó 30, 40 centímetros más de lo que fue la última crecida de que fue los primeros días de mayo”.



Arroyos Garupá y Pindaytí

El paso provisorio sobre la ruta provincial 2 sigue cortado. Hasta ayer al mediodía, el puente ubicado en cercanías al paraje Tacuaruzú se vio afectado a causa del desborde del arroyo Garupá. El caudal se extendió aproximadamente unos diez metros, a comparación de las primeras horas de la mañana.



Efectivos policiales acudieron a esta zona rural para verificar el estado de los habitantes, y hasta ayer no se registraron lesionados ni daños materiales en la zona. También visitaron la “Aldea Urunday-tí” y, según informó el Cacique, los integrantes de la comunidad permanecían en buenas condiciones, y no habían sufrido pérdidas materiales a raíz del temporal, por el momento.



Por otra parte, el puente provisorio sobre el arroyo Pindaytí, entre 25 de Mayo y Alba Posse, sigue restringido al tránsito, ya que se encuentra totalmente tapado por este afluente.



Esta mañana de lunes, la policía de Misiones en conjunto con la Dirección Provincial de Vialidad comunicaron que se ejecutan controles viales informativos en Santa Rita y Colonia Aurora. En tanto que se encuentran los pasos alternativos habilitados en Ruta Provincial N° 219 (terrada), en Paraje Libertad y en Paraje Torta Quemada. (Primera Edición)