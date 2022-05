“Estamos minando a nuestras especies más emblemáticas”, alertó guardafauna

Sociedad Repudian la habilitación de temporada de caza deportiva menor en Entre Ríos

de la reserva natural educativa Los Teros de la localidad de San José cuestionó a través dela reciente decisión de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Entre Ríos de habilitar la caza de especies autóctonas en el territorio provincial.. Los turistas estadounidenses, que vienen a practicar la cacería de patos, en Estados Unidos pueden tirar cuatro cartuchos por día y en cambio acá nadie los controla y le tiran a todo lo que se mueva”, cuestionó al dar cuenta de la “peligrosidad” de este tipo de actividades “porque terminamos”.“Las especies se pierden en cantidad y calidad.”, recalcó Borda al cuestionar la habilitación de la caza de patos.“En el departamento Colón, por ordenanza desde 2020 está prohibida la caza y no puede practicar ni con aire comprimido ni siquiera con gomera”, remarcó.es algo que vemos por la cantidad de zorros que son atropellados en las rutas”. En ese sentido, instó a pensar en los verdaderos dueños de la naturaleza, que son nuestros animales.Punto aparte,, “que son traídos de otros lugares del planeta donde hay otras especies que se los comen, como pumas y leones; y acá no tienen con qué competir”. Y si bien no se mostró a favor de acabar con estas especies a través del rifle sanitario, consideró que“Nos queda muy poco de monte entrerriano para cuidar y estos animales exóticos compiten con las especies autóctonas, como el caso del ciervo axis que es mucho más grande que el guazuncho”, ejemplificó.