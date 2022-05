Separaron de su cargo a la directora de una escuela de Concordia

La resolución está fechada el 11 de mayo, pero recién trascendió este fin de semana. Sólo se conocía que la directora estaba de licencia desde el 8 de abril, primero por "cuidado de familiares" y luego por "enfermedad de corto tratamiento". La realidad es que, desde hace ya más de 10 días, fue apartada del cargo.



A la hora de justificar el sumario contra María Iris Mattio, el CGE detalla una extensa lista de “cuestiones de hecho” que deben ser investigadas, entre ellas, “presuntas situaciones de maltrato verbal a docentes y personal no docente”; “imposición de proyectos interdisciplinarios, metodología de trabajo y evaluación”; “supuestos dichos de discriminación sexual e ideológica”; “hostigamiento a quien no seguía sus indicaciones”; “cambios de horarios de trabajo a profesores”; “obstaculización de la opinión de los docentes”; “injurias en términos degradantes hacia profesores”; “impedimento de la libre expresión de los mismos”; “calumnias a la comunidad educativa”; “crítica a la vida privada de los docentes”; “ignorar a una persona cuando se enoja con la misma”; “complot para denunciar compañeros”; “asignar a docentes tareas que requieren una exigencia superior a las competencias que poseen, todo con intención de desacreditarlos”; “utilización de cartelería en detrimento del actual sistema democrático y representativo”.



La resolución explica que el sumario tendrá por fin “aclarar las cuestiones planteadas” y da intervención al Departamento Sumarios del Organismo Central.



En el artículo 3, allí donde se dispone que Mattio sea separada del cargo de directora, se le otorgan facultades a la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia para “reubicar a la docente para cumplir funciones en otro ámbito que se considere conveniente para su desempeño mientras se sustancie el Sumario”.



Vale recordar que la directora Mattio fue denunciada por un numeroso grupo de docentes, que en el mes de abril de 2022 elevó a las autoridades educativas de la capital del citrus una voluminosa carpeta con documentación.



Los denunciantes publicaron además una “carta abierta”, mientras que la directora salió a hacer su descargo. Fue en esa ocasión en que le apuntó especialmente al profesor David Agostini. El origen del conflicto -dijo Mattio en esa ocasión- "podría ser una denuncia que obra sobre Agostini y que fue sobre un hecho de violencia de género que supuestamente sucedió en la institución: eso habría sido el pasado 7 de marzo".



Pero esa supuesta denuncia por “violencia de género” se habría caído. En efecto, este sábado Diario del Sur Digital publicó que “se descubrió el complot” de Mattio contra Agostini.



El medio revela que la historia de la denuncia contra el conocido docente de educación física, tomó un giro de 180º al saberse que la denunciante, utilizada por la ex Rectora (Mattio) y su hija, se arrepintió y dijo la verdad ante el juez en lo Laboral. “He sido víctima de un complot por parte de la señora Rectora María Iris Mattio y su hija Alfonsina Pereyra Mattio, en el que se me ha utilizado para denunciar penalmente al profesor David Agostini”, declaró ante el magistrado.



La confesión de la auxiliar administrativa, hizo que el Juzgado en lo Laboral desestimara la denuncia contra el profesor David Agostini, pero el expediente en la faz administrativa continuó vía jerárquica en educación, por lo que no cesó hasta ahora.



Todo lo expuesto hasta aquí, está en conocimiento del director departamental de Educación, profesor Fabián Vallejos, quién tendrá que acatar lo dictaminado por la Justicia, subsanar y reorientar la denuncia contra la ex Rectora y su hija por complot y falso testimonio. (Fuente: El Entre Ríos)