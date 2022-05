Los trillizos Ibis, Matías y Lucas cumplen dos meses: Crecen sanos y felices

Los trillizos nacidos en Paraná, Ibis, Matías y Lucas, cumplieron dos meses y actualmente viven en la provincia de Santa Fe, pudo saber Elonce. Los bebitos nacieron por cesárea el martes 29 de marzo. Se recordará que la gestación de los trillizos fue un caso “atípico” por dos motivos: porque fueron concebidos de manera natural -sin ningún método de reproducción asistida- y porque cada uno de los bebés se gestó en bolsas amnióticas separadas y se alimentó de su propia placenta.“Cuando quedé embarazada pensé que era uno solo. Cuando fuimos a realizarnos la primera ecografía, nos asustamos porque el médico miraba mucho la pantalla y estuvo un rato largo. Cuando le preguntamos qué pasaba, nos explicó que había tres bolsas amnióticas y en cada una había un embrión. No lo podíamos creer”, recordó ala mamá de los trillizos, Andrea Schönhals.Cuando recibieron la noticia lo primero que les salió fue reírse. “Al principio pensamos que era algo malo, pero después no entendíamos mucho la situación. Cuando salimos de la consulta médica, nos sentamos en un banco de la plaza a asimilar la noticia”, contó. Según comentó, la gestación se dio de manera natural y que “fue hereditario”.“El ecografista me mandó hacer reposo porque había riesgo de perder el embarazo de Ibis Martina, ya que el embrión era muy pequeño”. La mujer debió hacer reposo absoluto durante los nueve meses. “Las primeras semanas estuve en el departamento de una prima, porque Carlos vivía en Santa Fe y yo acá en Paraná. Después me fui a la casa de mi mamá. Tenía muchas nauseas, pero por suerte fue un embarazo tranquilo”.Los trillizos nacieron en la semana 34 y debieron estar internados un tiempo en el Hospital San Roque de Paraná. Lucas, el más chiquitito, pesó 1.690 kg y los otros dos, 2.250 y 2.220 kg. “Lo que pasó fue que los tejidos de Lucas y Matías se entrelazaron, y uno se alimentó más que el otro”, explicó. Ibis, fue el bebé que más peso al nacer.En la oportunidad, la mamá agradeció la solidaridad de la comunidad por la cantidad de pañales y ropita que acercaron a la Neo del San Roque. “Fueron de gran ayuda”, ponderó.Actualmente, los padres tienen la posibilidad de contar con la ayuda de una niñera. “Viene todos los días de mañana y en ese momento, aprovecho para dormir, así durante la tarde y la noche me dedico a ellos. Carlos trabaja y necesita descansar, cuando estamos los dos nos arreglamos muy bien”.Afortunadamente, Lucas, Matías y Martina no han tenido complicaciones en su salud.