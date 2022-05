Abuelo fue a la Justicia para reconocer a su nieto, tras morir el papá del niño

La acción fue presentada, de común acuerdo, por el abuelo y la madre del pequeño. Tras escuchar al grupo familiar,, entendió que no se trataba de una filiación póstuma sino de, en el que se conjugan como elementos constitutivos de la. Además, la sentencia fue acompañada por un breve video en el que le explica a Tomy (el seudónimo del niño, en resguardo de los derechos a la intimidad) el porqué de su decisión.Lo relevante del caso, además de su abordaje integral que excede a las normas vigentes en materia de filiación, es la visión subyacente de qué es lo que conforma una familia.que narra la historia de un niño que busca en su pasión por la música desentrañar sus orígenes y reencontrarse con sus ancestros,Bajo esta perspectiva, el proceso fue tomado como, en la que no hay –como bien explica la jueza– una parte requirente ni otra demandada, sino dos personas que no tienen entre sí controversia alguna.Tras la muerte del progenitor, la madre del niño y el abuelo paterno iniciaron este juicio acompañandoque establece la existencia de marcadores biológicos que dan cuenta delAnte esta situación, la cuestión fue resuelta con fundamentos que orbitan en torno a diversas cuestiones. En primer lugar, la comprensión del proceso como un pedido común de inscripción del niño con el apellido paterno; también, el reconocimiento de que su vínculo de consanguineidad configura un linaje común, en tanto la información genéticaPor último, en la interpretación de los hechos y del derecho se presenta un nudo posible entre el afecto, el deseo (de estar inscriptos en la misma estirpe familiar) y finalmente los el proyecto vital y los actos jurídicos realizados. En definitiva,. Para lograr este fin, revisita también el derecho comparado en pos de brindar una solución que contenga todos los elementos de la pretensión sin descuidar queAl reflexionar sobre la resolución adoptada, la jueza parte de la pregunta sobre si ¿puede un afecto ser un índice del deseo y a partir de ahí determinar la posición de un sujeto frente a la Ley?, y al respecto considera: “No es lo que la ley de fondo (el Código Civil y Comercial de la Nación) describe para esos casos. Caracterizarla de esa forma, lisa y llanamente como acción de filiación ‘post mortem’, sería caer en un reduccionismo jurídico inmerecido tanto para los solicitantes como para su historia familiar, para sus vínculos afectivos y para su pedido cardinal., es decir la emisión de un pronunciamiento judicial que constituya y acuerde eficacia a su estado familiar y la relación jurídica privada entre uno y otro”.