Videos: mujer salvó a un perro que era arrastrado de un Jeep por su dueño

Un hecho de violencia hacía los animales ocurrió en la localidad de Salto Encantando, en la provincia de Misiones. Un hombre manejaba su camioneta importada, arrastrando y maltratando a un perro.Interpelado por los vecinos, el hombre detuvo la marcha del vehículo, bajó y desató al perro. En el asiento trasero se pudo observar un rifle de caza, por lo que los vecinos dedujeron -aunque no está comprobado- que lo iba a matar.Al parecer, los vecinos dieron intervención a la policía y hasta la llegada de las autoridades, el perro habría quedado en resguardo de la propia mujer que lo salvó.

“Fue una situación muy impresionante”

Ofelia, fue testigo en primera persona de lo sucedido hace unos días y, en diálogo conrelató: “fue una situación muy impresionante, nadie hacía nada. Me crucé con el señor, la gente no le decía nada y seguían caminando”.Contó que corrió junto a un chico que filmó todo lo sucedido, se metió delante de la camioneta, el conductor no detenía su marcha. “Me empujó con la camioneta algunos pasos y cuando se dio cuenta que lo estaban filmando paró”, explicó.“Dijo que supuestamente llevaba al perro a vacunarlo. Cuando se fue dijo que me iba a meter presa”, agregó Ofelia, quien confirmó que radicó una denuncia por lo sucedido.