Hermanitos deambulando: “Viven conmigo y a veces quieren ver a su mamá”

El caso

Tras la conmoción que generó el hallazgo de tres hermanitos que fueron encontrados deambulando por la calle sin abrigos en medio del frío y descalzos, en las últimas horas se agregó un nuevo dato: apareció un hombre quien dijo ser el papá de los dos niños más grandes.“He intentado comunicarme con la Senaf desde ayer (por el jueves), me hablaron primero y me dijeron que me iban a llamar pero eso no ha ocurrido”, dijo el hombre.“Los chicos tienen su hogar, estoy yo, yo siempre me hice cargo de las criaturas, le he ayudado a la mamá en lo que he podido. Yo soy cadete en bicicleta y tengo otros trabajos y nunca le hice faltar nada a los chicos, lo poco que he tenido se lo he dado a la madre”, relató el hombre.En ese contexto, contó que la mujer los había retirado de su casa el día anterior para que se quedaran con ella esa jornada. "Yo estoy separado hace 5 o 6 años de mi expareja. Desconocía la situación en la que estaba, sé que ha tenido problemas con el dueño de la casa”, contó el hombre.“Nunca fui al lugar donde viven porque lamentablemente no tengo relación con ella. Pero confío plenamente en la madre, sé que los va a ciudar”, agregó y por último sostuvo: “Quiero saber dónde están, cómo están, escucharlos, verlos”La Secretaría del Menor y la Familia (Senaf) intervino apenas se conoció que la policía había encontrado a los pequeños deambulando en la calle en un sector de Villa Esquiú, y los derivó a una residencia de contención hasta que se esclareciera cuál es la situación de la familia y por qué fueron encontrados en esas condiciones.En tanto, en la tarde del jueves la madre de los pequeños declaró ante la policía que les había dejado una nota para que el mayor de ellos no se preocupara y se quedara en la casa.La mujer dijo que había salido por un problema de inseguridad, porque “le habían baleado la casa”. Pero luego dio otra versión ante los efectivos policiales. “Recién salgo. Fui a verlo al Marlboro porque está enfermo, ya vuelvo. Mami”, fue la nota que le dejó a los chicos. (El Doce)