“El covid es una amenaza constante”, dijo el director de Epidemiología

Política Se inicia en junio la aplicación de dosis de refuerzo a niños de 5 a 11 años

A partir de junio se iniciará en Entre Ríos la aplicación de dosis de refuerzo a niños de 5 a 11 años y también la aplicación del segundo refuerzo a todas las personas mayores de 18 años.En declaraciones a, el Director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo, recordó que si bien la vacuna no evita los contagios, previene los casos graves que es lo más importante; y explicó que en Paraná se va a ir convocando a través de turnos para los mayores y seguirán las jornadas libres para aquellas que no fueron convocadas o no pudieron asistir al día asignado.Sobre la situación actual del coronavirus, indicó que “el invierno favorece la transmisión de todos los virus respiratorios y el covid no iba a quedar afuera. Estamos viendo un aumento bastante importante en el número de casos, sobre todo leves y moderados, y también estamos teniendo el ingreso de pacientes a terapia que semanas atrás no lo teníamos. Si bien es un número que no llega a poner en tensión al sistema de salud, hay que estar alertas. Probablemente aumente el número de contagios en los próximos meses”.Consultado sobre el stock de vacunas contra el covid con el que cuenta la provincia, Garcilazo indicó que “tenemos prácticamente todas las vacunas que se iniciaron en la campaña, y va a depender de los distintos grupos etarios qué vacuna se aplica. En los niños se aplica las de ARN mensajero y en los adultos, como refuerzo se puede aplicar cualquiera, exceptuando Sinopharm”.Finalmente, el funcionario remarcó que “en este momento los más importante de la pandemia es seguir insistiendo con las medidas de prevención, si bien hoy no son obligatorias sino una recomendación, se debe usar el barbijo en espacios interiores, la ventilación y mantener la distancia es fundamental, como así también realizar el hisopado en aquellas personas que pertenecen a los grupos de riesgo. Y seguir mejorando la campaña de vacunación”.