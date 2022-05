El chico que ataja de rodillas cumplió su sueño de conocer a Franco Armani

Bautista Stepke, el nene salteño que ataja de rodillas por una enfermedad, cumplió su sueño y conoció a Franco Armani. Junto a su familia, el pequeño fue al estadio Monumental y aprendió los secretos del arquero para mejorar su rendimiento. Además, dijo: “Él me pidió que no deje de estudiar y que el fútbol tiene que estar en un segundo lugar, primero la escuela”.“Cuando estaba en el estadio me decían que Armani se había ido y que no iba a poder conocerlo, por suerte era mentira”, contó emocionado el Bauti, sobre los chistes que le hicieron los integrantes de la Fundación River, los encargados de hacer posible el encuentro.El nene contó que, tras asistir al partido del Millonario con Alianza Lima, el futbolista lo sorprendió en el campo de juego y juntos recorrieron los arcos. “Desde que llegué a Buenos Aires estoy muy emocionado y agradecido por este sueño cumplido”, agregó.Del encuentro entre Bauti y Armani, también participó Enzo Pérez, que le entregó en nombre de todo el plantel una camiseta firmada para que se lleve de recuerdo.Asimismo, junto a los integrantes de la Fundación River, recorrió la Ciudad de Buenos Aires y vio en detalle el estadio y las instalaciones del club.

Bauti, que había dicho que “no sabría qué hacer si lo veía personalmente a Armani”, conoció a su ídolo y mantuvo una charla con él en el Monumental.“Él me dijo que lo principal son los estudios, que es lo más importante, y después viene el fútbol”, comentó.Como si fuera poco, el futbolista lo aconsejó sobre su forma de jugar al fútbol y lo felicitó por el buen rendimiento que tiene en la escuela, en el deporte y por supuesto, con su familia.La enfermedad de Bruton, la condición que padece Bautista Stepke y que lo obliga a jugar al fútbol arrodillado, está ligada a la disminución de la gamaglobulina en la sangre, es decir que, son pacientes que están más susceptibles a infecciones bacterianas.

“Esta enfermedad está ligada al cromosoma X y en particular la de Bruton es hereditaria. Al afectar el cromosoma X, perjudica solo a los hombres y las mujeres pueden ser portadoras asintomáticas. El crecimiento y desarrollo de los pacientes es normal, pero desarrollan infecciones bacterianas frecuentes, que pueden afectar sus músculos”, explicó el médico pediatra Sergio Snieg, integrante del Comité Nacional de Pediatría General Ambulatoria de la Sociedad de Pediatría Argentina.A raíz de las infecciones que se generan en los pacientes por la disminución de la gamaglobulina, pueden problemas motores en el cuerpo. Es por eso que, en el caso de “Bauti” tuvo una parálisis en sus piernas.Su tía le contó a TN que “al principio no sabía qué era lo que tenía” y el diagnóstico llegó después de varios estudios: “Nos dijeron que podía tener poliomielitis o parálisis cerebral”.