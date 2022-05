Casi 200 mil alumnos no volvieron a la escuela en todo el país tras la pandemia

Desvinculados

Cifras oficiales

Volver a la escuela

Números oficiales

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 hasta estos días, más de un millón de chicas y chicos dejaron la escuela, o tuvieron problemas para vincularse con los contenidos educativos debido a las dificultades que implicaba la virtualidad.En 2021, el Ministerio de Educación de la Nación junto con las 24 jurisdicciones del país lanzó el programa “Volvé a la Escuela” para revincular con el colegio a todos los chicos que quedaron fuera del sistema escolar como consecuencia del avance del coronavirus y las medidas de aislamiento.Sin embargo, al día de hoy aún hay un importante número de alumnos que no volvieron a la escuela: son unos 200.000 estudiantes que se desvincularon de los colegios en pandemia y nunca más regresaron a las aulas.accedió a un documento oficial del Ministerio de Educación de la Nación que por primera vez expone un dato concreto y certero sobre la cantidad total de estudiantes que aún no fueron revinculados con la escuela.“Informes oficiales provinciales febrero de 2022: 198.000 estudiantes desvinculados en la totalidad del sistema educativo”, reza el escrito al que accedió TN tras formular un pedido de acceso a la información a la cartera que conduce Jaime Perczyk.Para arribar a este número, la cartera nacional se nutrió de información que le fue proporcionada por las provincias. Este medio intentó obtener esos datos de manera desagregada, pero el Ministerio informó que se deben solicitar a cada una de las provincias.Las provincias son las que en el marco del plan Volvé a la Escuela tienen la tarea de ir casa por casa en busca de los alumnos que abandonaron la escuela. El ministerio de Educación ya les transfirió $1.815.000.000 para encontrar a los chicos que dejaron la escuela y realizar obras en los colegios de todo el país. Además, están devengados otros $925 millones que todavía no se transfirieron.contactó una por una a las jurisdicciones, las que en su gran mayoría se negaron a dar datos sobre la desvinculación en sus distritos. Solo CABA y Córdoba informaron que tenían una revinculación de sus alumnos en torno al 98%.-El sistema educativo tiene 13 millones alumnos-En 2020 tuvieron problemas para aprender o no aprendieron el 10,46% de los estudiantes.-En 2021 tuvieron problemas para aprender o no aprendieron casi el 3,50% de los alumnos.-Casi el 1,60% de los alumnos dejó la escuela y aún no logró ser revinculado.El primero de los decretos de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio establecía la suspensión de clases por 14 días, pero esta decisión luego se extendió durante todo 2020 y buena parte del 2021, con intermitencias de acuerdo a la situación epidemiológica del país y cada región del país.A partir de septiembre de 2021 se retornó a la presencialidad en casi todo el país.