Devotos de la Virgen del Carmen peregrinarán en julio desde Paraná a Nogoyá

y un centenar de peregrinos podrán caminar durante tres días los 120 kilómetros que separan la capital entrerriana del santuario de Nogoyá.Será la 14º edición de la peregrinación y en este 2022 el lema elegido es “Madre del Carmen, ayúdanos a caminar juntos, en comunión, participación y misión”.Su precursor, el padre Jorge Fontana brindó más detalles de la muestra de fe que cada año conmueve a gran parte de la provincia, en el día previo a la celebración del aniversario cívico religioso de la ciudad de Nogoyá.“Es una gran alegría volver a la peregrinación presencial, porque su esencia es hacerla caminando; no será una peregrinación igual a la de todos los años. Esta es una edición que vuelve luego de tres años marcados por la pandemia, así que también tenemos esa expectativa de cómo nos va a encontrar esta nueva experiencia del reencuentro hacia el santuario de nuestra Madre. Tenemos esa sensación de desafío para ver cómo se va a llevar adelante teniendo en cuenta la incertidumbre que este invierno puede llegar a traer por el tema de la pandemia que aún no se ha ido”, expuso Fontana.“Nuestro arzobispado nos pide que caminemos por la siguiente intención: para que el periodo sinodal 2021-2023, de toda la iglesia, nos ayude a implementar con renovado entusiasmo nuestro tercer Sínodo de Paraná” reza el anuncio conocido días atrás.Respecto al periodo sinodal, el religioso explicó aque “sínodo es una palabra griega compuesta, que significa encuentro de caminos o caminar juntos, precisamente es importante para el peregrino porque esto de caminar es una especie sínodo, caminamos juntos hacia un santuario”.Sumando fundamentos, el sacerdote afirmó que la peregrinación se describe como una especie de parábola, o una acción de lo que es la vida de la iglesia: “Podemos decir que también es una invitación a volver a mirar la vida de la comunidad cristiana como un desafío de caminar juntos, como en todo camino, el que irá más rápido deberá esperar al que va más lento y el que va más lento dar todo de sí para no quedarse atrás y lograr el objetivo de caminar todos juntos. Siempre con el objetivo común de vivir la vida cristiana como Cristo la pensó y la soñó, como comunidad, que da gloria al padre para la salvación del mundo”.En cuanto al lema elegido para el presente año, el cura contó que se inspiró en este tiempo sinodal que toda la iglesia está viviendo, “donde el Santo Padre ha invitado a la Iglesia Católica a ponerse en un estado de discernimiento para tomar conciencia de que como iglesia debemos anunciar el evangelio caminando juntos”. “Es una acción la evangelización del mundo, de llevar a Cristo, su palabra su gracia y su salvación, no es una acción individual de genios o iluminados, sino que, desde el momento del bautismo, todos los cristianos tenemos que llevar a Jesucristo a todos los hombres en comunidad. Por eso la peregrinación se inspira en este objetivo, intentando ser un eco de este tiempo que estamos viviendo con toda la Iglesia”, reafirmó.Para aquellas personas interesadas que se quieran inscribir, Fontana aconsejó: “Espiritualmente deberán responder a un llamado de la Virgen, aquel que quiera hacer la peregrinación es porque la Virgen lo llamó, aunque sea más o menos consciente, para recorrer este camino para crecer”. Y agregó: “Este año la Virgen está llamando para que los peregrinos crezcan como hijos de ella y como hermanos de los demás cristianos, a crecer en esto de caminar juntos, para sentirse parte de la iglesia y crecer en comunión. También para pedir la gracia de crecer en la participación, es decir con nuestros talentos, nuestras vocaciones, nuestros dones y capacidades, entender que eso que hemos recibido más allá de que sea propia, hay que ponerla para el bien común”.En materia física, el sacerdote recomendó hacer un chequeo médico para saber si se está apto para afrontar los tres días de caminata, o con la nueva modalidad que se implementa este año que será en bicicleta. Dentro de otras cuestiones, también instó a caminar todo este tiempo previo para encarar con capacidad física este desafío.Consultado al religioso sobre las expectativas del próximo año ya que se cumplirá la 15º edición de la peregrinación, pero fiel a su estilo, optó por mostrarse prudente: “Aún no hemos pensado en algo especial, veremos si la Virgen nos inspira alguna idea, por lo pronto la idea es seguir haciendo esta peregrinación y seguir creciendo en esta relación personal y comunitaria con nuestra madre del Carmen en el santuario de Nogoyá, que es una fuente de gracia y bendición, no solo para la ciudad, sino para todos los hijos de ella que están por el mundo. La queremos venerar y recibir las gracias que por el misterioso designo de Dios, ha querido dispensarnos desde su Iglesia del Carmen de Nogoyá”.La peregrinación partirá desde Paraná el próximo 13 de julio a las 07.30 horas, llegaría a Nogoyá el 15 de julio a las 18 horas, pasando las noches de los días 13 y 14 en Crespo y Hernández, respectivamente. El valor de la inscripción, para quienes peregrinen desde Paraná, será de $5.000, desde Crespo a Nogoyá de $3500 y desde Hernández a Nogoyá de $2000. Incluye comida, alojamiento y gastos operativos. La inscripción se encuentra abierta hasta el 16 de junio, debiéndose completar el formulario que figura en el Facebook “Peregrinación Paraná-Nogoyá”.