Bancos deberán incorporar reproductores de audio en apps y homebanking

Los bancos deberán incorporar reproductores de audio en sus canales de atención virtual -homebanking y aplicaciones para teléfonos celulares- para permitir una adecuada comprensión de sus contenidos a personas con discapacidad visual, según una medida dispuesta hoy por el Directorio del Banco Central.



Otra de las condiciones de que deberán cumplir las entidades es la atención en las sucursales por medio de personal capacitado y/o de video llamadas con equipos de interpretación de lengua de señas.



“Para ello, deberán realizar una distribución eficiente de sus recursos teniendo en cuenta la ubicación y zona geográfica de influencia de sus casas operativas para lograr la mayor cobertura con este servicio”, detalló la entidad monetaria a través de un comunicado.



La medida contempla también que deberán capacitar al personal de atención al público en discapacidad –basada en el principio de accesibilidad– y en la Lengua de Señas Argentina (LSA), “a efectos de brindar una atención que garantice el acceso en condiciones de igualdad y mediante un trato respetuoso a los usuarios con dificultad o discapacidad auditiva y/o del habla, evitando todo tipo de discriminación”.



Además, las entidades deberán arbitrar medios para que las comunicaciones, avisos y publicidades que contengan imágenes tengan también un texto alternativo descriptivo referido a dicha imagen mediante reproductor de audio.



Las disposiciones deberán estar implementadas por las entidades financieros en 180 días corridos y su sanción tuvo en cuenta todas las sugerencias planteadas por las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad en reuniones con las áreas técnicas del Banco Central, detalló la autoridad monetaria en el comunicado. 10 recomendaciones para usar canales digitales Esta decisión del BCRA se da en un contexto de crecimiento exponencial del uso de los canales digitales, acelerado por la pandemia de coronavirus. En ese sentido, el BCRA informó una serie de recomendaciones que los usuarios de servicios financieros deben tener en cuenta para proteger su información personal y adoptar buenas prácticas para evitar estafas bancarias virtuales y robos de identidad. Las principales recomendaciones son:



1. Si se recibe un aviso sobre un supuesto error al realizar una transferencia bancaria, no se debe responder a estos mensajes. Ante cualquier duda, se debe comunicar telefónicamente con el banco.



2. Nunca se debe acudir a un cajero automático, abrir la app o acceder al home banking cuando se recibe una llamada supuestamente proveniente de la entidad bancaria. El cliente debe ser el que origina la llamada.



3. No brindar ningún dato personal (usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto.



4. No ingresar datos personales en sitios utilizando enlaces que llegan por correo electrónico, podrían ser fraudulentos.



5. Utilizar contraseñas fuertes, mezclando mayúsculas, minúsculas y números. Tienen que ser fáciles de recordar pero difíciles de adivinar por otras personas. No usar la misma clave para distintas aplicaciones, cuentas, plataformas o sitios.



6. No usar equipos públicos o de terceras personas para acceder a aplicaciones, redes sociales o cuentas personales.



7. No usar redes de wi-fi públicas para acceder a sitios que requieran contraseñas.



8. Mantener actualizado el navegador, el sistema operativo de los equipos y las aplicaciones (se recomienda eliminar las que no se utilizan).



9. Aprender a diferenciar un perfil verdadero de uno falso en redes sociales. Los perfiles legítimos tienen una tilde azul de autenticidad. Los perfiles falsos generalmente solo tienen publicaciones muy recientes y poca cantidad de seguidores.



10. Siempre se debe tomar un minuto antes de actuar. Quienes realizan este tipo de estafas apelan a las emociones, descuidos y urgencias.