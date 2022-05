Siniestros viales: apuntan a la "falta de prudencia" y piden más controles

Foto: Ilustrativa

En el hospital San Martín se mostraron preocupados por el aumento de la cantidad de accidentes de tránsito, tanto de motos como de autos.



“En el primer trimestre hubo un aumento del 20 % de los accidentes, con internados en Terapia Intensiva y en el segundo trimestre ya llevamos un 15 %. Creo que llegaríamos a un 45 % o 50 % de aumento para mitad de año”, comenzó indicando a Elonce el jefe de la Terapia Intensiva del nosocomio, Guillermo Grieve. “Creo que las causas son varias: en más de la mitad de los casos es la imprudencia . Ni en los accidentes de autos, ni en los de motos, se han mantenido todos los elementos de prevención que nosotros frecuentemente venimos insistiendo que son fundamentales”, indicó.



A su vez, refirió: “El segundo elemento es el control. Creo que en pandemia la accidentología bajó un 90 %, no porque haya bajado espontáneamente sino porque la gente no se transportaba. Y posteriormente a ello, lo que ocurrió es que comenzó a normalizarse el uso de motos y exponencialmente el uso de autos. Si no mantenemos las medidas y el control no va aumentando de la misma manera, muy probablemente terminemos con aumento de accidentología”.



Mencionó que a diario se van chequeando “elementos objetivos medibles” y al respecto, ejemplificó: “Vamos viendo el uso del casco. En muchos casos, han sido fatales en las últimas semanas, de una o dos personas en una moto que no llevaban casco y terminan con muerte en el lugar del hecho o han fallecido posteriormente tras estar en terapia. Antes de la pandemia, habíamos logrado un uso del casco que estaba en el 85 % a 90 %; nos llevó diez años llegar a esos números, pero lo habíamos logrado. Partimos del 10 % pero habíamos ganado muchísimo terreno, con un gran descenso de mortalidad y de accidentología del 70 y del 80 %”.



En ese sentido, prosiguió: “Ahora estamos por debajo del 50 % de uso adecuado del casco y ni hablar de las medidas, que son las de cómo debo manejar una moto, a qué velocidad, respetar las mismas, respetar el semáforo, que no vayan más de dos personas en moto, no se debe tomar alcohol”.



“El 50 % de los chicos que ingresan (a internación), tiene alcohol”, mencionó el profesional. Pidió en este sentido “controles estrictos” que “no significan solamente si su matrícula y sus impuestos son los adecuados, sino si están respetando la forma de la prevención de la accidentología”, entendió el médico.



Hace aproximadamente una semana “hubo un accidente gravísimo con dos chicos que iban con los cascos en los codos, sin tenerlos puestos. Lo que decimos es, se debe controlar adecuadamente”, dijo. Para el médico “hay que volver a lo educativo, a lo formativo e informativo”. Pero también se necesita un control “más estricto” ya que “en ningún lugar del mundo se mantienen las medidas si no hay control”, opinó. Elonce.