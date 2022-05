Dueño de colectivo desvalijado contó que hacía dos días lo había comprado

Policiales Desvalijaron el colectivo en Concordia y no tienen cómo trasladarse a estudiar

Desvalijaron el colectivo que utilizan los estudiantes de Colonia Ayuí para trasladarse a estudiar a Concordia; ocurrió entre la noche del lunes y madrugada del martes sobre la ruta 14, en el acceso a la 015.Zalazar radicó la denuncia en la comisaría de Osvaldo Magnasco porque pertenecía a esa jurisdicción por el lugar del robo. “Fueron y sacaron un par de fotos y nada", mencionó resignado.A su vez, reveló que está investigando "por sus propios medios". "A ver si así puedo llegar a rescatar algo de lo que me robaron, pero hasta el momento, no tengo novedad de nada", lamentó.El damnificado mencionó además que el colectivo, para él, era nuevo. "Hacía dos días que había comprado esa unidad. Había firmado documentos y todo eso porque me había surgido una propuesta de otro trabajo y ahora con esto me liquidaron porque no puedo trabajar y estoy debiendo el colectivo. Pero esto me partió al medio", concluyó.