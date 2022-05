Joven de 17 años debe realizarse costosa operación del corazón y necesita ayuda

que aparece entre las cavidades superiores y las inferiores del corazón, y que está presente desde el nacimiento.Para dicha enfermedad, luego de que realicen varias consultas con cardiólogos y especialistas electrofisiólogos, le indicaron realizar una ablación cardíaca.Durante. “El especialista en realizar la cirugía que es un electrofisiólogo que solo viene a la ciudad una vez por mes, también averiguamos y no lo cubre la obra social”, sentenciaron desde la familia.Valentín tiene la mutual de IOSFA que no cubre los gastos de internación, cirugía, anestesista y materiales a utilizar, “de lo cual la mutual solo por reintegro nos devolvería un 30% de lo abonado”, aseguran.Asimismo, realizaron más consultas con especialistas en el tema, analizaron presupuestos, y finalmente la familia decidió ", ya que en este Instituto la mutual cubriría la mayoría de los gastos, quedando gastos, pero no a un monto tan elevado como el que nos tocaba abonar si la cirugía se realiza acá en Concepción del Uruguay", describen., gastos de estudios médicos y gastos de la ambulancia de traslado para la vuelta”, agregaron aPor este mismo motivo es que de parte de la familia, conocidos y amigos han estado buscando la forma de recaudar fondos para llegar al monto de dinero que necesitan, y han lanzado esta semana una rifa, y próximamente realizarán una venta de pollos y cosas dulces para este fin de semana y el próximo.