Realizaron un banderazo en apoyo a club de Gualeguay tras suspensión de partido

Video: Rocían gas pimienta y suspenden partido de la Liga Federal de Básquet en Gualeguay

Se realizó anoche un banderazo en apoyo a club Centro Bancario de Gualeguay tras suspensión del partido contra San Martín de Corrientes; se recordará que el sábado, cuando se disputaba el tercer partido de la serie de playoffs, una mujer de 73 años roció -presuntamente- con gas pimienta y afectó a jugadores del equipo visitante.uno de los integrantes de la comisión directiva del club, Julián Fahler. “Fue para darles un afecto y un cariño porque ellos no se merecían terminar así”, indicó al agregar que también les pidieron “que perdonen” a la mujer que tuvo esa actitud que desconcertó a todos.En relación a la relación que mantienen con el equipo correntino, Fahler mencionó que, de acuerdo al informe de la médica que “estuvo en todo momento con los jugadores, ninguno tuvo irritación de ojos”. “Se los atendió en todo lo que se pudo y hasta se les ofreció un oftalmólogo, pero en su momento hubo negación por parte de ellos para atenderse; se hizo todo lo que se pudo en el momento y se trató que ellos estuvieran lo mejor posible”, insistió.“Es una mujer de Gualeguay, tiene 73 años y no sabemos qué le pasó por la cabeza; nunca iba a los partidos porque no es habitual de la cancha”, agregó Fahler al aclarar que se desconoce qué fue lo que arrojó desde la tribuna porque no se le encontró nada.En ese sentido, se preguntó si cabía la sanción que recayó sobre el equipo de básquet del club. “La culminación y pérdida del partido en sí fue una decisión tomada de oficio; tendremos que hacer un descargo del informe sobre la situación que hubo en la cancha, donde se presentarán los videos sobre cómo sucedió todo y estaremos a disposición para aclarar todo”, indicó al respecto.“Es imposible que podamos haber prevenido una situación así, porque por más que se haga un cacheo, no hubiéramos identificado si tenía algo, lo dijo el mismo jefe de Policía, y no existe el hacer un cacheo en un partido de básquet”, fundamentó el dirigente y lamentó: “Echarle la culpa a un club por el accionar de una persona en un segundo, ante todo lo que el club hace bien para llegar hasta ahí…”.