Viruela del mono: “Los mayores de 40 años están vacunados”, recordó infectóloga

Lacausa preocupación en varios países del mundo porque es un brote inusual y sin precedentes que tomó por sorpresa a los científicos que se especializan en la enfermedad: siempre es una preocupación cuando un virus cambia su comportamiento.y existe una "alta probabilidad" de que el caso sospechoso reportado el domingo en el país sea de viruelas símica.y que produjo una alta mortalidad en el mundo hasta que con la vacuna se terminó la viruela, por lo menos, la humana”, explicó ala directora de Infectología del Hospital San Martín de Paraná, Adriana Bevacqua.Y agregó:En ese sentido, se mostró “a la espera de la determinación que tome Salud para con los menores de 40 años”.Los especialistas indican que quienes llegaron a ser inoculados con la cepa de la viruela humana antes de 1980, cuando dejó de aplicarse en el mundo, podrían tener cierta inmunidad frente a esta nueva expresión., como si lo es la viruela humana, y se autolimita de tres a cinco días, con lo cual, hasta el momento,“La persona que está siendo estudiada estuvo en España en la primera quincena de mayo, donde sí hay pacientes certificados como en Gran Bretaña y Estados Unidos”, aclaró y comentó que “esa familia está en aislamiento”.“Es un caso importado y no hay circulación de este virus en Argentina, como si lo hay en otros países”, aclaró y pidió a la gente que no se asuste, sino más bien, que tome los recaudos necesarios., remarcó., aclaró la infectóloga. “La transmisión es dificultosa y por el momento no involucra una patología por infección de transmisión sexual”, mencionó e hizo hincapié, de igual manera, en el uso de preservativo.