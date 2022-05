Detuvieron a joven acusada de abandonar a bebé hallado en un yerbatal

Sociedad Abandonaron a bebé de tres meses y su llanto desesperado le salvó la vida

Efectivos de la comisaría de la localidad misionera de Wanda se vieron sorprendidos el domingo por la noche con el presuroso arribo a la dependencia local de un hombre de 48 años que en brazos cargaba a un pequeño de apenas tres meses de vida a quien dijo haber encontrado instantes antes abandonado en un yerbal cercano al barrio Felipe II, de la citada localidad.El pequeño fue trasladado a un centro asistencial, en donde se constató que no tenía lesiones, y por el hecho la Policía de Misiones detuvo a la madre del chico, quien al parecer tendría problemas de adicción al alcohol y que por el momento está acusada por abandono de persona.Más allá de esto, los investigadores policiales investigaban anoche las circunstancias del hecho ya que no se descarta que el hombre que dijo haberse topado con la criatura, en realidad, habría estado esa misma tarde consumiendo bebidas con la madre y que al parecer pudo haber mentido en algunos detalles de lo sucedido.Por otro lado, los voceros ampliaron que por precaución el bebé fue trasladado a primera hora de la mañana de ayer al Hospital Samic de Eldorado, en donde anoche continuaba internado en observación en el sector de neonatología.Según publica el diario, se añadió que en todo momento recibió el calor humano y los cuidados de la sargento Antúnez, efectivo de la comisaría de Wanda que tiempo atrás intervino en un hecho similar.En paralelo a la asistencia médica, efectivos de la Unidad Regional V comenzaron con las investigaciones para intentar identificar a la madre o a algún familiar de la criatura.En base a las averiguaciones establecieron que la progenitora viviría en el barrio San Francisco de la localidad, aunque finalmente ayer por la mañana los policías lograron ubicarla en casa de un familiar en barrio Felipe II.Lo que llamó la atención de los pesquisas es que el mismo hombre que dijo haber encontrado al pequeño estaba junto con la mujer consumiendo bebidas y que según vecinos de la zona ambos son conocidos por compartir reuniones.Al ser consultada por lo sucedido la joven, de 24 años, negó haber abandonado a su hijo y narró que el domingo por la noche estuvo con el hombre y que en un momento determinado el pequeño se cayó al suelo. Y que ante esto, y tras una discusión entre ambos, por miedo a que pueda suceder algo con la salud de la criatura, el vecino optó por llevarlo hasta la comisaría local.Más allá de esta versión, y teniendo en cuenta los antecedentes con el consumo de alcohol que generaron que otros hijos de la joven estén a cargo de familiares, la mujer quedó en carácter de detenida en averiguación de las circunstancias del hecho. Y se espera que sea llevada a declarar en los próximos días ante el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del juez Martín Brites.En torno al caso, según detallaron voceros consultados y que intervinieron en el suceso, se pudo saber que la mujer estuvo el domingo por la tarde caminando con su hijo en brazos por la calle del barrio Felipe II.Y que asistentes a una iglesia evangélica de la zona tuvieron que cambiar al pequeño. Aunque luego no pudieron evitar que la mujer, en aparente estado de ebriedad, continuara camino con la criatura en brazos.También se conoció otra versión que indica que el hombre de 48 años en realidad se topó con la criatura en el suelo, cubierta con una frazada y con su madre a un costado. Que intentó despertarla y que al ver que la joven no reaccionaba, optó por resguardar a la criatura y ponerla a disposición de los efectivos de la comisaría local.Por este hecho también intervino el intendente local, Andrés Cúper, quien tomó conocimiento del hecho tras el aviso de autoridades policiales sobre lo sucedido.El alcalde comentó que el domingo por la noche “una persona que circulaba por un yerbal, cercano a la parte urbana de la localidad, se topó con el bebé y que con ayuda de otro vecino se lo trasladó hasta la policía, después al hospital y se verificó que estaba en buenas condiciones”.Añadió que las circunstancias del hecho son materia de investigación y que lo más importante fue constatar el buen estado de salud del pequeño.Por otro lado, integrantes del área Acción Social del municipio también colaboraron con la Policía en la búsqueda de la madre y las labores de asistencia por lo ocurrido.