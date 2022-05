Día Mundial del Melanoma: la importancia de realizar autoexaminación de lunares

Este lunes se celebra el Día Mundial contra el Melanoma. El objetivo es sensibilizar y concienciar a la población acerca de este tipo de cáncer de piel, así como divulgar la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad.Yanina Pflüger, Médica Oncóloga y Jefa de servicio de Melanoma y Sarcoma del Instituto Alexander Fleming de CABA, dialogó con el programadesobre esta enfermedad.“En el último tiempo se vio un aumento de la incidencia del melanoma, y esto tiene que ver con el aumento de los pacientes a la exposición solar en los últimos 20 años”, indicó a Elonce la especialista.Según explicó Pflüger, el melanoma es un tipo de cáncer de piel que se desarrolla cuando los melanocitos (las células que le dan color marrón a la piel) empiezan a crecer sin control. “El más frecuente es el de la piel y tiene una alta relación con la exposición al sol”.La medica remarcó la importancia de un diagnostico precoz. “Queremos concientizar a la población para que, ante una lesión que aparezca o un cambio en la piel, consulte con un dermatólogo. No es lo mismo, actuar rápidamente que cuando la lesión se ha diseminado. Es un tipo de tumor, que tiende a dar metástasis”.Además, indicó una serie de recomendaciones para realizar una autoexaminación a través de la regla ABCDE y poder distinguir un lunar normal de un melanoma.Esta regla cuenta con la “A” de asimetría -cuando la mitad de un lunar no es igual a la otra-, “B” de bordes irregulares -cuando los bordes son desiguales, borrosos o pocos definidos-, “C” de color -en el caso de una pigmentación no uniforme-, “D” de diámetro -cuando el lunar mide más de seis milímetros o se producen cambios de tamaño- y “E” de evolución -para identificar si hubo cambios en el color, tamaño, forma o espesor.Se estima que, durante 2020, se produjeron a nivel global 324.635 nuevos casos, de los cuales 18.881 corresponden a Latinoamérica y alrededor de 1.700 a la Argentina.