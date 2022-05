Se “avecinan condiciones de inestabilidad”, con lluvias y baja de temperatura

Sociedad Pronostican una semana menos fría y con probabilidad de lluvias

El meteorólogo, Alejandro Gómez, adelantó aque se “avecinan condiciones de inestabilidad que tendrían aparejados”.Durante el programa a, señaló quecon máximas de 23 grados y registros similares el martes, aunque “, sobre todo en la franja central de Entre Ríos”. No obstante, “el aire seguiría relativamente templado”., feriado por el 25 de Mayo, “a primera hora ingresaría una masa de aire fresco con rotación de viento al sur y sudeste. Cielo cubierto, condiciones nuevamente de inestabilidad en toda la provincia, con probables lluvias y algunas tormentas. Por la tarde el viento del sudeste se intensificaría y empezaríamos se sentir el descenso termino que se irá afianzado de a poco. La sensación térmica será relativamente baja”, advirtió el especialista.“seguiríamos con condiciones ventosas, probables lluvias y tormentas aisladas. Durante la tarde o el viernes a la mañana iría mejorando. Las lluvias terminan de pasar, pero no la nubosidad que persistirá al menos hasta el próximo fin de semana”, pronosticó Gómez.“El cambio de masa de aire lo vamos a sentir desde el jueves, sobre todo en las temperaturas máximas, aunque comenzaría el miércoles”, precisó.Finalmente, indicó que son bajas las probabilidades de que se produzca caída de granizo, aunque no se descarta algún fenómeno de este tipo, sobre todo en el norte de Entre Ríos.