Covid: “La gente no se cuida, se relajó demasiado”, advierte médica entrerriana

“Ya se sabía que el covid llegó para quedarse”, apuntó Adriana Bevacqua, que actualmente es Jefa Servicio Infectología en Hospital San Martin, de Paraná. Sostuvo que “hubo un gran aumento de casos, pero gracias al alto porcentaje de población vacunada va a minimizar la gravedad del coronavirus y sobre todo las internaciones”.De todos modos lamentó: “Veo que la gente no se cuida, se relajó demasiado y no tiene ningún tipo de cuidados”.Si bien señaló que “ya se han aplicado más de 90 millones de dosis” de la vacuna, apuntó que las personas “tienen que darse los refuerzos”. Además advirtió que, aunque cuenten con la inmunidad de las vacunas o la hayan adquirido tras padecer el covid, “si tienen la mala suerte de infectarse nuevamente, la enfermedad es mucho menos grave”.La médica infectóloga aconsejó a quien esté con síntomas que consulte con su médico o se haga un test de coronavirus. “Veo una mayor cantidad de casos y todavía no estamos en invierno, nos falta transitar junio, julio y en agosto empezaremos con otro clima. Pero si la gente no se cuida habrá un aumento de casos sin dudas”, finalizó.(APF).