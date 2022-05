“Ley Felipe”: exigen a legisladores que traten la iniciativa a la brevedad

En el marco de la convocatoria al debate público para respaldar el proyecto de ley conocido como “Ley Felipe” para que el Estado brinde cobertura integral para familiares de pacientes oncológicos crónicos menores de 18 años, se realizó este sábado en la Plaza Urquiza de Gualeguaychú una junta de firmas para exigir a la Legislatura entrerriana el tratamiento de la iniciativa a la brevedad.La iniciativa establece la creación del “Programa Provincial de Acompañamiento Integral a Familiares de Pacientes Menores Oncológicos Crónicos” (Aifpmoc) y apunta al acompañamiento integral de padres, madres, tutores o encargados de menores de 18 años que se encuentren bajo tratamiento oncológico y deban someterse al mismo, tanto en la provincia de Entre Ríos como fuera de ella. Además, contempla el derecho a una licencia para los y las empleadas del Estado provincial, el alojamiento, los traslados y la contención profesional para todas aquellas familias entrerrianas en las que sus ingresos no superen los tres salarios mínimos, vitales y móviles, entre otros puntos.Con emoción a flor de piel, lágrimas en los ojos y abrazos profundos, los familiares de Felipe, Antonella y muchos otros niños que transitaron este trauma pidieron que "sea ley".El objetivo del proyecto es garantizar el traslado, la estadía en condiciones dignas, lugares de permanencia en caso de lapsos extensos, creación de un equipo interdisciplinario de salud para atender el componente psicológico para la familia, ampliar las licencias laborales, entre otros ítems.El foro debate tuvo el respaldo de los legisladores del departamento de todas las fuerzas políticas y las adhesiones de numerosas ONG de la ciudad, la escuela 203 Defensores del Oeste donde estudiaba Felipe, asociaciones, partidos políticos, movimientos sociales, el Consejo de Seguridad Ciudadana, gremios, Colegios profesionales y entidades locales, credos, etc.Danilo Bertoni y Elizabeth Artazar (los papás de Felipe, el niño que falleció de cáncer con tan sólo ocho años) fueron los oradores y luego el diputado provincial Juan Manuel Huss -que presentó el proyecto- quien explicó su alcance y destacó que "esta ley no tiene color político y busca generar derechos que el Estado debe garantizar sin mirar para otro lado".La iniciativa de estos foros se replicará en otras ciudades, como el 11 de junio en la plaza Ramírez de Concepción del Uruguay, bajo la misma modalidad, en plazas donde haya niños jugando para que "sea ley".Danilo sostuvo que "no tengo dudas que, desde el sur provincial, desde Gualeguaychú, soplan vientos fuertes de esperanza porque esta plaza es escenario de la lucha social"."Esta lucha que iniciamos con Eli, tengan por seguro que no tiene fecha de vencimiento, no vamos a bajar los brazos hasta que sea ley porque nos merecemos un Estado que nos acompañe, sentir desde las familias que están a nuestro lado", enfatizó.Resaltó que "la mayoría de los padres pierden el empleo o no tienen para los alimentos. Hacemos esto desde el amor por el otro, desde la empatía" y luego agradeció a cada legislador que acompañó la reunión, los concejales y el intendente, a las instituciones, ONG y entidades sociales, pero sobre todo "al pueblo de Gualeguaychú que nos da fuerzas para seguir", gesto que fue apoyado con un aplauso cerrado para demostrarle que no están solos.Danilo le pidió a la comunidad "que no se olvide de esta lucha. Hoy es Felipe, el nene que jugaba en estas hamacas y toboganes hasta hace poco. En realidad, todos podemos ser Felipe. Gracias a Eli por contemerme cuando flaqueaba, gracias al pueblo de Gualeguaychú", concluyó entre lágrimas.Con la entereza que solo las madres saben parir desde sus entrañas, Elizabeth Artazar anheló que "esta plaza se replique en toda la provincia”. “No pensemos que el cáncer es algo lejano, porque un día nos puede suceder", apuntó.Y enseguida graficó: "Necesitamos que este proyecto sea ley, necesitamos del apoyo de todos. El cáncer avanza, las necesidades son urgentes y nuestros hijos se mueren. Hay que ponerse en el lugar de las familias y ayudar porque esta situación te demuele, es como que se te derrumbe un edificio sobre tu cuerpo"."No se olviden de esta ley, sigan participando y firmen. Que nuestros representantes se pongan a la altura, que voten por el sí y que esta ley se ejecute, que se lleve a cabo, que no sean sólo letras en un papel, porque nuestros niños y adolescentes la necesitan", cerró y agradeció la masiva convocatoria en la tarde gris del sábado.