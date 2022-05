Caso Lola Chomnalez: una muestra genética fue clave para detener al sospechoso

Sociedad Detuvieron al presunto asesino de Lola Chomnalez ocurrido en Uruguay

El femicidio

Juan Giménez, el juez que investiga el, la adolescente argentina asesinada en diciembre de 2014 en la playa uruguaya de Barra de Valizas, aseguró que “hay elementos de convicción” que vinculan al nuevo sospechoso detenido con el homicidio y que “el indicio preponderante" para lograr su identificación y su captura fue "la muestra genética”.En tanto, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, resaltó que la detención del sospechoso “genera por lo menos paz en sus familiares” y señaló que hubo “un muy buen trabajo de la Policía” para lograr la captura, aunque reconoció que “lamentablemente se llevó mucho tiempo en aclarar este tipo de crímenes”Por su parte, uno de los abogados de los padres de Lola Chomnalez afirmó que la investigación "se acerca a la verdad como nunca antes" y la madre de la víctima dijo que "fue muy conmocionante" enterarse de este nuevo arresto en la causa."Es algo que esperábamos hace tiempo, dar con la persona que dejó las huellas genéticas en las pertenencias, la sangre de él está en la mochila y además su sangre está mezclada con la de ella", dijo el letrado Juan Williman.Juan Giménez, juez de primera instancia del Departamento Judicial de Rocha, explicó en una conferencia de prensa que"A través de material genético pudimos ubicar a una persona, que es quien depositó su material genético, valga la redundancia, en la escena del hecho, es decir, en la toalla que estaba en el interior de la mochila que llevaba Lola Chomnalez en su interior el día que falleció y en su documento nacional de identificación argentino”, explicó el magistrado.Sin embargo, Giménez aclaró quey que “el inicio del sumario penal lo que dice es que hay un delito y que hay una persona que está vinculada a ese delito”.que"Se fue logrando atar cabos hasta llegar a la persona, que ya fue procesada con prisión por 'homicidio muy especialmente agravado', lo que nos deja muy conformes", expresó.En diálogo con el canalel letrado aseguró: "Nos acercamos a la verdad como nunca antes, la prueba es contundente, es difícil que el imputado pueda explicar por qué su sangre estaba en las pertenencias y más difícil explicar por qué estaba mezclada con la de ella"."Si bien los papás (de Lola Chomnalez) no van a encontrar nunca consuelo, sí la posibilidad de encontrar la verdad y justicia, que no es poco", añadió.Sobre la declaración indagatoria que el acusado de 39 años dio ante la Justicia previo a ser procesado, dijo que "él niega su participación en el delito más grave que es el homicidio"."Está científicamente ubicado en el lugar del crimen. Reconoce haber tomado contacto con las pertenencias y que sustrae dinero de la mochila, reconoce lo que es imposible no reconocer porque la evidencia científica lo coloca en ese lugar, pero niega la autoría del crimen", manifestó el abogado.En declaraciones al canalla mujer explicó que hace cuatro semanas su marido y padre de la adolescente, Diego, viajó a Uruguay a presentar "un pedido para averiguar cómo se estaban llevando a cabo los ADN y qué garantía teníamos que eso se esté llevando a cabo bien"."Y fueron contundentes porque el miércoles 18 (de mayo) lo apresan a este hombre", dijo al referirse al nuevo imputado, ya procesado con prisión preventiva por la Justicia uruguaya y acusado del delito de "homicidio muy especialmente agravado".Belmonte dijo que "este ADN ya estaba hecho" pero que en las últimas horas hicieron "el match y lo volvieron a cotejar, y dio positivo".que, fue detenido en el Chuy, en el límite de Uruguay con Brasil, y según los investigadores distintos testigos señalaron que era frecuente verlo en la zona de Castillos y Rocha.En el marco de la investigación por el femicidio de Lola Chomnalez hay otro detenido acusado de "encubrimiento", llamado Ariel Moreira, un cuidacoches apodado "El Cachila", para quien la fiscal del caso, Jéssica Pereira, solicitó el mes pasado una condena a 10 años de prisión, requerimiento que aún debe resolver el juez Juan Manuel Jiménez Vera.Lola Chomnalez (14) viajó a Barra de Valizas el sábado 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina, Claudia Fernández, quien se encontraba junto a su esposo, Hernán Tuzinkevcih, y el hijo de éste.Al día siguiente, la adolescente desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa, en una zona de médanos.Para la fiscalía, la adolescente trató de escapar corriendo de sus asesinos, fue alcanzada, herida con un arma blanca y golpeada en la cabeza para finalmente morir asfixiada cuando, ante sus probables pedidos de auxilio, le apretaron la cara contra la arena."El Cachila" fue detenido al comienzo de la investigación, pero quedó libre ya que dio negativo el cotejo de su ADN con el material genético hallado en los objetos de la víctima, pero en 2019 la Justicia uruguaya lo volvió a imputar y lo detuvo como encubridor al concluir que "estuvo presente antes, durante y después del homicidio" de la adolescente.Desde entonces, los peritos de la Policía Científica continuaron con los cotejos de ADN con cada uno de los nuevos ingresados al sistema carcelario por otras causas y así llegaron al familiar del ahora acusado de ser el autor material del crimen.