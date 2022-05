Cuáles son los peores hábitos que dañan la batería del celular: cómo cuidarla

Existen algunos comportamientos de uso de las personas con sus smartphone que sin darse cuenta, reducen la vida útil de las baterías y finalmente, el celular dura poco.



Por esta razón, traemos estos casos que no se deberían hacer porque reducen la vida útil del móvil.



Dejar que el teléfono cargue del 1 al 100 %:



Hacer esto podría afectar la batería del teléfono celular, muchos usuarios podrían pensar que es lo ideal dejar que el dispositivo termine su carga en 0% y luego cargarlo al 100%, sin embargo, esto provoca la reducción de su vida útil, lo recomendable es ponerlo a cargar al 20% y desconectarlo cuando esté en 80%.



Además, cuándo se permite que el teléfono se descargue totalmente o llegue por debajo del 10 % se induce a una descarga profunda que va deteriorando de manera rápida la batería del smartphone.



Usar cables no originales



Usar cables que no sean los originales del aparato podría provocar variaciones en la corriente, lo que afecta negativamente la batería del teléfono, además que los cables que no son de buena calidad podrían dañar los puertos de carga.



Muchas de las noticas sobre teléfonos que explotan están relacionadas con cabales cargadores que no son los de fábrica del celular.



Dejar cargando el teléfono toda la noche o por varias horas



La batería de los celulares, está hecha de iones de litio que se pueden dañar si de deja el dispositivo cargando por mucho tiempo, debido que cuando el teléfono llega al 100% baja al 99% y vuelve a subir al 100%, este ciclo durante horas averiara gravemente la pila del celular.



Recalentar el teléfono



Utilizar demasiadas aplicaciones a la vez, dejarlas abiertas o utilizar juegos pesados recalentará la batería rápidamente reduciendo su vida útil. Algunas personas, cuando notan que el teléfono se siente demasiado caliente al tacto, optan por ponerlo en superficies muy frías o meterlo a la heladera, lo que también es muy perjudicial para el dispositivo.



Cargar el celular por varios intervalos durante el día



Cargar por 10 minutos el celular y al cabo de unas cuantas horas volver a conectarlo, reducirá la vida útil de la pila del smartphone. Es recomendable que en los casos de las personas que por cuestiones de trabajo o personales, necesitan utilizar el teléfono por mucho tiempo al día, adquieran un celular con una batería ultra delgada y con una capacidad de 4.000 mAh.



