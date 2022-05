Braian tiene nueve años, padece leucemia y necesita colaboración económica

Silvia, su mamá , contó a Elonce que están solicitando una colaboración económica para afrontar los gastos en Buenos Aires. La mujer se comprometió a mantener informada a la comunidad sobre el proceso de su hijo.



Braian Hernández concurre al cuarto grado de la Escuela Sarmiento de Paraná. La mamá del niño agradeció “la enorme contención que ha tenido Braian desde el colegio, los cuidados que han seguido para protegerlo.



“Él empezó con descomposturas, sangrados. Decidimos buscar ayuda médica, hacerle estudios. Buscamos la opinión de muchos médicos, incluso en Santa Fe. Uno a veces no quiere escuchar la realidad, como nos tocó. A él le detectaron la enfermedad en marzo, la doctora que lo atiende acá nos dijo que es necesario trasladarlo al Garraham. Seguirá el tratamiento allá a la espera de un trasplante”, aseveró. Instó, como ya lo está haciendo la familia, a inscribirse como donante de médula.



A la vez, instó a la comunidad a que “recen por la salud de Brian”, agregando que ya ha sido “puesto en muchas cadenas de oración; incluso me ha llegado por mensaje que ha sido puesto en una cadena de oración en México, lo que me conmueve mucho”.



Agradeció asimismo “la contención y la ayuda” de la Fundación Crisálida.



Para comunicarse con la familia de Brian, hacerlo al 011 76321079. Elonce.