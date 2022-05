Twitter desmintió a Elon Musk y asegura que la venta sigue en marcha

La abogada de Twitter, Vijaya Gadde, aseguró este viernes que la venta sigue en marcha y sin cambios tal como se definió hace semanas, y cruzó así a Elon Musk quien en las últimas horas puso en duda el futuro de la operación. Gadde aseguró a los trabajadores de Twitter que la venta avanza y que no renegociarán el precio acordado.



De acuerdo con Bloomberg, la empresa se reunió con sus empleados para comunicarles los detalles de la venta. En la videollamada, la abogada de Twitter mencionó que no existe tal cosa como pausar el acuerdo, como declaró hace unos días Elon Musk. Gadde fue enfática al decir que la empresa no renegociará el precio de 54,20 dólares por acción que ofreció Musk.



Vijaya Gadde confirmó además que la intención de la junta directiva es hacer cumplir los términos de acuerdo. Pese a que en esta cuestión intentó ser diplomática, Gadde abrió la puerta a una posible demanda.



En la reunión con empleados también estuvieron presentes el CEO de Twitter, Parag Agrawal, y el director de finanzas Ned Segal.



Aunque las acciones de Twitter cayeron y el precio se ubica muy por debajo de lo ofertado, la empresa se mantiene firme y no considera renegociar. Segal aseguró que trabajan con Musk y su equipo de forma regular. Musk respondió con un meme Tras conocerse la postura de Twitter, Elon Musk no se quedó callado y respondió como mejor sabe hacer: con un meme. El CEO de Tesla cargó contra Twitter y el exceso de bots en la plataforma, la supuesta razón por la que la operación se habría pausado.



El magnate declaró hace unos días que suspendería la operación hasta no confirmar que el porcentaje de cuentas falsas en Twitter es inferior al 5%. "Cuantas más preguntas hago, más crecen mis preocupaciones", dijo en un evento de tecnología.





La sección 9,9 del acuerdo de fusión incluye una cláusula de rendimiento específico que permite a Twitter obligar a Musk a consumar el trato. El magnate podría contraatacar argumentando que los bots constituyen un efecto material adverso, ya que son más altos de las estimaciones de Twitter.



En días recientes Elon Musk ha sido bastante elocuente respecto a cómo el porcentaje de bots es razón suficiente para frenar sus intenciones de compra. Musk admitió que podría renegociar la oferta inicial, algo que Twitter no está dispuesto a aceptar. En la reunión de esta mañana, los directivos de la red social calificaron como "ruido" los tweets de Musk y aseguraron que la operación continúa sin cambios.