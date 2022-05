Censista organizó una colecta para ayudar a un padre con cinco hijos

Foto 1/2 Foto 2/2

Alejandro cría a sus cinco hijos solo, en una precaria casa de barrio Pueyrredón, en Córdoba. Entre todos comparten dos camas, cocinan en un anafe y tienen un baño exterior que “ni siquiera tiene puerta”.



Esas fueron algunas de las condiciones que relevó Marianela Heredia, una de las 600.000 censistas que participó en el operativo del miércoles pasado, y a quien le tocó entrevistar a esta familia. “Cuando me empezó a contar la situación que estaba viviendo con sus hijos, se me partió el alma”, contó.



La situación la conmovió de tal manera que decidió ayudar desde su lugar. La joven de 26 años describió la historia de Alejandro en un posteo de Facebook y organizó una colecta solidaria.



“Empezamos a hacer una colecta para juntar vestimenta, mercadería, útiles para los chicos”, dijo. Y agregó: “Espero que toda la gente que me ha hablado lo ayude y que él pueda salir adelante”.



El sueño de Alejandro



“Lo que me toca hacer en el día a día es trabajar para que mis hijos puedan estudiar y ser alguien en la vida”, remarcó el papá. Y sueña con que los niños terminen la escuela y tengan una mejor vida.



“Yo me crié prácticamente en la calle y quiero que ellos sean otro tipo de personas”, remarcó. Orgulloso, indicó: “Por ahora, ninguno se me quedó de grado”.



Contó que para sostener a la familia realiza “todo tipo de changas” y que trabaja todo el día, incluso los feriados. Aun así, dijo que “no le alcanza”.



“Yo quiero tener a mis hijos conmigo, no quiero que se vayan para otro lado. Por eso hago lo que puedo por ellos, todo lo que puedo”, completó.



Donaciones



Al ser consultado sobre qué tipo de donaciones necesitan, Alejandro destacó que le gustaría tener una mesa “para que los chicos puedan hacer las tareas”. Además, mencionó que su vivienda es muy fría, por lo que algo para calefaccionar también le sería útil.



Los interesados en colaborar pueden comunicarse con Marianela al 351-6158626. (El Doce TV)