Falleció “Belito” el hombre de 87 años que era furor en TikTok

hola, soy lucía otra vez.

lamento decirles que mi abuelo falleció hoy a la madrugada.



les agradecemos de todo corazón por todo el amor que le dieron hasta el último día. belito se fue muy pero muy feliz.



??? — Belito (@BelitoRafa) May 20, 2022

Rafael García, conocido como Belito, murió este viernes a los 87 años, el hombre que se convirtió en un fenómeno viral en TikTok y otras redes sociales. El hombre estaba internado hace varios días por una afección cardíaca, sumado a que padecía cáncer de próstata. Este viernes, Lucía, nieta de Rafael, confirmó en Twitter la triste noticia del fallecimiento.Belito se hizo famoso por primera vez por un TikTok subido en el perfil de su nieta Lucía, donde lo grababa pidiendo “una pizza napolitana grande con mucho ajo”. Si bien en ese entonces afirmó que nunca más pediría comida, cuando el video superó los 8 millones de visitas no le quedó otra que hacer su propia cuenta en la red social. El hombre llegó a tener más de 1,8 millones de seguidores en TikTok, donde subía contenidos variados: desde tutoriales y recomendaciones hasta challenges.Las picardías de “Belito” se trasladaron, incluso, al escenario de la fiesta Bresh, donde fue como invitado especial, de saco, corbata y bastón y le dedicó unas palabras a todos los chicos que bailaban: “Les mando un saludo muy especial en esta noche hermosa. Hermosa porque estoy con ustedes. Yo soy un joven también, pero de 87 años. Les deseo lo mejor del mundo, felicidades. Que Dios los bendiga a todos”.Rafael García, también conocido como Belito, era un hombre de 87 años que se creó una cuenta de TikTok en junio de 2021. Desde ese momento hasta hoy, subió más de 50 videos con miles de visualizaciones y, en algunos casos, millones.Entre todas las plataformas, el abuelo superó los dos millones de seguidores y acostumbraba a interactuar con los jóvenes, que constantemente le demuestraban su cariño.Si bien Belito tenía sus propias cuentas, saltó a la fama gracias a su nieta Lucía, quién fue la encargada que confirmar su muerte este viernes. Él se viralizó por primera vez mediante un Tiktok subido por la joven, donde lo grababa pidiendo “una pizza napolitana grande con mucho ajo”.“Me empezaron a grabar a modo de broma, porque a mi nieta le encanta la pizza napolitana con mucho ajo, pero quería que yo la pida. Mientras, me hacia caras para que me ría y me grababa. Así empezó todo”, recordó en diálogo con TN.Pero su video más popular llegó en julio del año pasado, cuando mostró el corte de pelo que le hizo su nieta: “Sesión de pelu semanal”, lo nombro. Cuando vio su nuevo peinado aseguró: “De cerca me parezco a Leonardo Di Caprio”.El divertido momento superó las 21 millones de visualizaciones y los cuatro millones de “Me gusta”. Además, el abuelo aseguró que es su video favorito.