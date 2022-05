Tiene 11 años y comenzó campaña para visibilizar a las niñas que juegan fútbol

El fútbol femenino va creciendo a pasos agigantados y las mayores ya tienen varios recursos que hace al menos tres años atrás no tenían. Pero hoy en día parece que las más chicas quedan atrás: ellas también quieren jugar al fútbol.Hace unos días, Rosario tuvo una jornada histórica en la liga local ya que comenzaron los torneos oficiales de la sub 10, 14 y 16. Pero la realidad en los pueblos del interior es otra. Es por eso que con solo 11 años, Emma Gastaldi publicó una foto en su cuenta personal pidiendo la mayor difusión para que sus compañeras puedan practicar.Emma nació en Los Molinos, a 80 kilómetros de Rosario y empezó a jugar al fútbol en el 2017 en Club Unión Deportiva (único club que tiene su pueblo). "Entrené y jugué partidos de fútbol mixtos con mis amigos de la escuela hasta que La Liga lo permitió", contó.A fines del 2021, comenzó a entrenar en Casilda, en Alumni, sólo porque ahí podía practicar fútbol femenino. En febrero le surgió la posibilidad de quedar seleccionada en River Plate, una de las oportunidades que todo deportista aspira."Viajo cada 15 días a entrenar. Es mucho el sacrificio tanto para mí como para mí familia, por el trabajo y por el colegio. Viajamos en tren con mi mamá o algunos de mis hermanos y alquilamos un hotel por una noche para cumplir con las dos prácticas. Este año me permitieron manejarme de esta forma, pero ya el próximo al cambiar de categoría y entrar en los torneos de AFA, el nivel de exigencia es mayor", explicó Emma que agregó que existe la posibilidad de mudarse a Buenos Aires.Esta semana, Emma decidió publicar una foto en su Instagram y ya tiene más de 5 mil me gustas y más de 7 mil comentarios. "Quiero conseguir un sponsor para que ayude a los clubes del interior y que esto avance más rápido. Yo sé que en los últimos años creció muchísimo y que vamos por buen camino. Pero también conozco realidades cercanas dónde se les termina la posibilidad de jugar a los 10 años que es el límite que la mayoría de ligas del interior tienen para la participación de este deporte de manera mixta"."No pido que cambien las reglas, de hecho tienen sus fundamentos. Lo que sí me gustaría, que este deporte tan lindo, que se creía exclusivo para los hombres empiece a promocionarse con alguna imagen femenina", cerró.Ese es el gran deseo de Emma y de muchas chicas más que aman jugar al fútbol. "Desde los clubes grandes a los más chicos, que busquen y formen a las nenas y que disfruten de este deporte. En este momento la realidad es que a cierta edad se termina el amor y sólo puede seguir quien tenga recursos y acompañamiento para estar en pocos clubes que sí tienen categorías formativas exclusivamente femeninas", concluyó. (Rosario 3)