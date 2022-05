Cómo cobrar el bono de $18.000 a través de la billetera virtual de Banco Nación

El Banco de la Nación Argentina confirmó que abonará el bono de refuerzo de ingresos de ANSES (IFE 4) a través de la billetera digital BNA+ por lo que no resulta necesaria la concurrencia a una sucursal bancaria para percibir el beneficio social.Se recuerda que todas las operaciones y gestiones para el cobro de este refuerzo se realizan, de forma práctica y segura, desde la App BNA+.Como primer paso es necesario descargar la aplicación en el celular desde Google Play o App Store, con sólo escribir en el buscador el nombre BNA+. Luego se lleva a cabo el proceso de instalación y validación de identidad, en unos pocos pasos, para posteriormente iniciar el proceso de cobro del bono.Desde la aplicación:1- Ingresar a la opción “Orden de extracción” seleccionando “Aún más”.2. Ingresar el monto (múltiplo de 100), seleccionar la cuenta de origen y colocar el DNI de la persona que extraerá el dinero.3. Corroborar los datos ingresados y presionar “Confirmar” en caso que sean correctos.4. Presionar “Continuar” para enviarte el comprobante por celular, email u otro medio.5- Luego, desde cualquier cajero automático de la Red Link identificado con el símbolo de PUNTO EFECTIVO, tenés que:1. Tocar la pantalla o cualquiera de las teclas laterales.2. Seleccionar la opción “Extracciones”.3. Ingresar o tipear en el teclado tu número DNI.4. Colocar el código de extracción de 8 dígitos que recibiste: ¡no lo compartas con nadie!5. Ingresar el monto exacto que vas a retirar y el cajero automático te entregará el dinero.Desde la entidad bancaria recordaron que se puede operar por BNA+ sin necesidad de contar con una tarjeta física y que se puede retirar dinero en efectivo, sin la tarjeta de débito. Mientras que quienes posean tarjeta de débito, podrán realizar la extracción de efectivo desde un cajero automático.Además hay que tener en cuenta que no hace falta retirar todo el dinero depositado y que al realizar tus compras, el monto se irá descontando del saldo de tu cuenta. El dinero va a quedar disponible en tu cuenta hasta que lo uses, no se devuelve a ANSES.El pago del refuerzo alcanzará a 2,6 millones de beneficiarios sociales.En el mes de abril y mayo, el BNA contabilizó un incremento de 1 millón de nuevos usuarios, esto es, usuarios que instalan la app en sus dispositivos, solicitan el alta y operan con la plataforma.