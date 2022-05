Niña acompaña a su mamá a la escuela: "las recibimos con los brazos abiertos"

Lucía Mendieta tiene 17 años, es mamá y estudia en el colegio N°8 Gral Manuel Belgrano, de Santa Elena. A veces no tiene con quien dejar a su hija y concurre a la institución con ella.¿Cuál fue la respuesta de la rectora? No solo permitió el ingreso, sino que también ordenó que le hagan un rico desayuno y reciba la mejor atención posible, así su mamá podría estudiar sin problemas."De chiquita va, es amorosa, acá la recibimos con los brazos abiertos, no es el primer caso, también hay otra mamá y tratamos de ayudar entre todos, debemos empatizar y acompañar, es acá donde debemos predicar con el ejemplo y educando para las futuras generaciones", expresó Doriana Casco para Departamental Noticias.La encantadora Justina Daiana, de tan solo dos 2 años, acompaña actualmente en la recta final a su madre, que está cursando 5° año en escuela pública."Con sólo 17 años, es mamá y tiene una hermosa hija. Hoy le tocó llevar a su hijita a la escuela. Seguí así, todo esfuerzo tiene su recompensa”, publicaron compañeros.