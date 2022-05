Nueva función de Whatsapp permitirá salir de un grupo sin que el resto se entere

Una de los últimos cambios que la aplicación de mensajería Whatsapp implementó dentro la plataforma fue la posibilidad de crear grupos más grandes, de hasta 512 personas. Aunque la modificación significó una oportunidad para muchos, para otros puede resultar fastidioso: algunas personas no desean formar parte de más grupos por considerarlos molestos o irrelevantes.



Como si fuera poco, salir del grupo y que todos se enteren puede traer problemas con el resto de los miembros, que podrían hallar la acción como antisocial o de poca educación. Por ello, durante las últimas semanas, muchos usuarios comenzaron a pedir que Whatsapp implemente una función que permita una salida silenciosa y que ya no aparezca el temido cartel de que tal o cual participante ha abandonado el grupo.



Según publicó el sitio web WeBetaInfo, esa posibilidad estaría al caer. Una captura de pantalla de la función muestra que próximamente los usuarios de la aplicación podrán abandonar los grupos y sólo los administradores serán notificados: los demás participantes no se enterarán de la salida.



Se espera que la nueva función esté disponible tanto en Android como en iOS. Sin embargo, dicha posibilidad todavía está en desarrollo y no se sabe con exactitud cuando comenzará a implementarse.



Grupos de Whatsapp

Mientras tanto, Whatsapp ofrece la posibilidad de silenciar los grupos de manera indefinida y evitar que lleguen notificaciones.



Otra de las opciones consiste en desactivar la función para que cualquier persona te agregue a un grupo de manera indiscriminada. Para ello, es necesario ir a los ajustes de la aplicación y dirigirse en Cuenta/Privacidad/Grupos. Allí los usuarios pueden elegir entre las opciones que más se adapten a sus preferencias.