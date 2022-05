Cuarta ola: suben los casos en Santa Fe, pero las internaciones no son por Covid

Vacunación

En la última semana, la provincia de Santa Fe informó 729 casos de Covid, un 55 por ciento más que los registrados en la semana anterior. “Teníamos previsto que con el otoño e invierno iban a comenzar a incrementarse los casos, en especial con el comportamiento que tiene esta variante Omicron, que ha generado una alta transmisibilidad”, explicó el secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prieto.Dijo que “estamos viendo el reflejo de lo que ocurre a nivel nacional", donde los casos pegaron un salto del 92 por ciento."Todavía no lo vemos en la provincia, pero en las cuatro últimas semanas hay un incremento de casi 300% en el número de casos, no llegamos a los 100 mil casos diarios que teníamos, pero ya superamos los 33 mil”, apuntó el funcionario de la cartera sanitaria.Dicho esto, agregó: “Lo importante a remarcar en esto es la situación clínica de los pacientes: no tenemos hospitalizaciones, ni tampoco formas severas, y esto tiene que ver con algo fundamental que es el alto porcentaje de vacunación que tenemos en la provincia y, sobre todo, las medidas de prevención”, dijo según publicóLa provincia cuenta con una alta adhesión a la vacunación y esto se demuestra en los porcentajes: “Contamos un 94% con primera dosis, el 87% con esquemas completos y un 65% en lo que respecta a 1ro y 2do refuerzo”, argumentó.En relación al segundo refuerzo se realizó una priorización con la franja etaria de más 70 años con un esquema de turnos para la organización, pero a la fecha ya se están vacunando a los mayores de 50 y aquellos que se acercan a completar los esquemas previos (2da y 3er dosis). El secretario de Salud advirtió la importancia de la inoculación, ya que “la inmunidad adquirida por la enfermedad no dura lo mismo que en las personas que fueron inoculadas, esto implica que tendrán más defensas en el organismo”.La ocupación de camas en general está en un 50% a nivel provincial y a nivel nacional se estima un 41%. En este sentido, Prieto destacó que las internaciones se producen por cuadros respiratorios y no por Covid.“Lo que estamos viendo es que las patologías en niños y niñas, por procesos respiratorios, dan un alto porcentaje, sumado a toda la patología crónica de la época, porque en este momento aparecen los procesos respiratorios como bronquitis, broncoelitis, que requieren internación pero no tienen que ver con la patología Covid”, manifestó.“Por eso estamos con este sistema de trabajo en red, la interrelación entre el sistema público y el privado, para poder brindar una respuesta inmediata ante cualquier necesidad. No tenemos alta demanda por internación Covid, pero sí de los otros procesos respiratorios, como otras patologías, sobre todo en el Hospital de Niños de la ciudad de Santa Fe que brinda una cobertura regional”, detalló.Consultado sobre la utilización del barbijo, Prieto explicó que “hay países que están recomendando nuevamente su uso. Esto tiene que ver con el alto porcentaje que se viene dando de esta variante y que sin duda vino para quedarse”.No obstante aclaró que en el país “creemos que no va a haber medidas extremas en esto, pero es un elemento que nos previene de un montón de procesos respiratorios infecciosos, fundamentalmente hasta que pase el invierno. Nada nos cuesta estar protegidos con una barrera más, además de adherir a los esquemas completos de vacunación con primer y segundo refuerzo”, argumentó Prieto.El secretario de Salud de Santa Fe, recomendó “no relajarnos, realizar la renovación de los ambientes, el uso de barbijos, fundamentalmente en los conglomerados y donde podamos hacer prevención. Con el frío que estamos pasando y la susceptibilidad que tenemos de padecer enfermedades respiratorias (luego de dos años de no padecerlas) es importante para seguir cuidándonos”, destacó.En cuanto a la vacunación antigripal se ha comenzado con personal de salud y personas priorizadas. “Hemos inoculado al 53% de la población de más 65 años”, finalizó Prieto. Fuente: (UnoSantaFe)