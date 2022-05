"En esta casa Guadalupe no podrá ser censada", el mensaje de la mamá de la niña

La madre de Guadalupe Belén Lucero, la niña desaparecida hace 11 meses en San Luis, dejó un cartel al censista en la puerta de su casa haciendo mención a la desaparición de la menor como forma de continuar visibilizando la búsqueda.



Yamila Cialone, madre de la chica, compartió en sus redes sociales esta mañana una foto de la puerta de su casa con la leyenda "En esta casa hoy Guadalupe Lucero no podrá ser censada porque está desaparecida. ¿Dónde está Guada?".



Guadalupe Belén Lucero desapareció el 14 de junio de 2021 cuando se encontraba jugando en la puerta de su casa en el barrio 544 viviendas de la ciudad de San Luis.



La niña, de 6 años, es de tez trigueña y cuando desapareció tenía el cabello lacio por debajo de los hombros y un lunar en la mejilla izquierda.



La causa, que ahora tramita en fuero federal, no mostró avances, a pesar de los diferentes operativos que se realizaron a fines de abril en un descampado.



Las únicas hipótesis que manejan es que no se encontraría en la provincia y que podría tratarse de un caso de trata de persona.



Las autoridades solicitan que cualquier información debe comunicarse al 911. (Télam)