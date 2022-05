Feriado por el Censo: qué dice la ley sobre la actividad comercial

Qué dice la Ley 24.254

ARTICULO 1º-Declárase Feriado Nacional el día de cada año en el que se efectúe el Censo Nacional de Población y Vivienda.



ARTICULO 2º-Quedan prohibidas hasta las veinte (20) horas del día indicado para la realización del Censo, las funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas y en general toda clase de espectáculos y reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos. Los restaurantes, confiterías, casas de expendio de bebidas y similares, rotiserías, panaderías y en general todo comercio de venta de artículos alimenticios y de bebidas y clubes, permanecerán cerrados hasta la hora indicada.

ARTICULO 3º-A los efectos salariales será de aplicación la legislación vigente en la materia para los días declarados feriados nacionales.



ARTICULO 4º-Toda infracción a lo dispuesto en los artículos precedentes, será sancionada de acuerdo con las normas en vigencia relativas al trabajo en el día feriado.



Desde las 8 y hasta las 20 horas de hoy no se podrán llevar a cabo actividades comerciales. La norma sancionada en 1993, peroa aquellos que no tengan empleados o que sean pequeños locales.podrán mantener su actividad habitual durante todo el miércoles del Censo Nacional 2022. Dentro de esta categoría se encuentran los. Es decir, aquellos que no se nombran en el artículo 2 de la Ley.